沈文程5聲道飆歌 「心事誰人知」全場嗨

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（中央社記者洪素津台北10日電）歌手沈文程今天在台北TICC開唱，一開場就以國、台、原、英、日「5聲道」飆歌，最後更演唱神曲「心事誰人知」邀大家歡唱，68歲的他唱功一流、體力驚人，歌迷大呼過癮。

雙金歌王沈文程今天在台北TICC盛大舉辦「國際沈文程日 五月十一彼下埔」返場演唱會，他一開場就切換「5語頻道」，從台語到英文搖滾一手包辦，讓人目不暇給。他笑說：「大家孝敬媽媽進場來聽我唱歌，從下午開心到晚上，結束剛好帶媽媽去吃母親節燭光晚餐，是最完美的行程安排！」

演唱會中，沈文程感性說，自己熱愛表演、熱愛音樂，自己的工作也就是自己的興趣，感覺很幸福，尤其自己愛釣魚，釣到開節目讓他得到了金鐘獎，因為喜歡家鄉的河流「大南溪」，寫下「小河之歌」拿下了金曲獎。

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今天台北站有台東專程北上的百位鄉親，來為心目中最佳台東代言人沈文程搖旗吶喊，他也為此特別回贈「來去台東」和「來去後山」獻給大家。

此外，演出中有粉絲送上1籃小熊吊飾，還有來自日本的鐵粉送上親自手繪的畫冊，讓沈文程感動萬分。（編輯：吳素柔）1140510