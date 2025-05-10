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國台圖深入南投信義部落 邀作家駐鄉推廣閱讀

2025/5/10 20:36
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）國立台灣圖書館今天表示，深入南投縣信義鄉捐贈繪本與交流閱讀經驗，由布農族作家擔任駐鄉推廣作家，以自身的成長經歷，引導學生從部落語境認識自然、文化與永續價值。

國台圖今天發布新聞表示，與天鈺環境永續基金會、攝影團隊等合作，9日至11日，深入南投信義鄉布農族群聚地區，推廣原鄉永續發展教育。此行捐贈圖書資源、在久美國小建置閱讀角。

國台圖表示，昨天下午在同富國小，邀請校友布農族作家乜寇‧索克魯曼，與師生分享其作品「我的獵人爺爺：達駭黑熊」，與新作「東谷砂飛：山的孩子笛昂」，引導學生從部落語境認識自然、文化。

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國台圖頒發「駐鄉閱讀推廣作家」聘書給乜寇‧索克魯曼，期盼原鄉學童透過作家的長期駐點與陪伴，培養深度閱讀的風氣，也讓孩子透過閱讀認識世界、理解文化、實踐永續。

國台圖說，今天參與東埔社區發展協會主辦的東埔部落射耳祭，明天將前往教會走讀環境並文化交流，啟動徵集原鄉資料，將來作為實踐閱讀與承傳與文化的重要資源。（編輯：張銘坤）1140510

#信義鄉
#南投縣
#國台圖
#布農族
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