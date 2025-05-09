聯發科4月營收跌破500億 估第2季表現較第1季持平

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（中央社記者張建中新竹9日電）手機晶片廠聯發科自結4月營收跌破新台幣500億元關卡，滑落至487.54億元，月減12.93%，不過較2024年同期增加16%。第2季營收將大致較第1季持平。

聯發科先前預期，第2季營收將介於1472億至1594億元，手機產品營收將較第1季持平或下降，智慧裝置平台營收則可望優於第1季，電源管理IC營收也將較第1季成長。

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聯發科今天舉辦年度供應商大會，據聯發科新聞稿指出，共有60多家廠商、近200人參加。聯發科會中分享AI時代的機會與策略，期待共同為未來AI世界建構堅強的供應鏈。

聯發科共同營運長顧大為說，AI無所不在的大趨勢對半導體供應鏈充滿機會，無論是邊緣AI或雲端AI，都需要強大供應鏈的持續突破與支持。聯發科透過運算、AI、聯網技術和跨產品線的優勢，在AI大趨勢下占有有利位置。（編輯：潘羿菁）1140509