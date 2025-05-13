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美中降關稅 台股漲勢收斂盤中勁揚近300點

2025/5/13 11:03（5/13 11:10 更新）
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台股13日早盤一度大漲近500點，越過21600點，但隨後漲勢收斂，盤中仍漲近300點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北13日電）美中超乎預期的大降關稅，帶動美股齊揚，台股早盤一度大漲近500點，越過21600點，但隨後漲勢收斂，盤中仍漲近300點。分析師認為，台股上攻恐有年線解套賣壓，及晶片關稅議題干擾，盤勢整體樂觀但投資仍須僅慎。

加權指數10時55分漲257.96點達21387.50點，成交值約新台幣2494億元。

權值股台積電早盤漲33元至990元，但盤中漲勢收斂，達976元，漲19元；鴻海漲8.5元至161.5元後，漲勢稍見收斂；聯發科盤中維持漲勢，在1345元至1365元間游走。

AI概念股緯創盤中達109.5元，漲0.92%；廣達盤中達265.5元，漲2.71%。

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金融股盤中漲跌互見，華南金小跌0.71%，富邦金漲逾1%，國泰金漲逾3%。航空股華航、長榮航盤中皆呈現小漲。

證券分析師簡伯儀接受電訪表示，美中大降關稅後，美股大漲，台股回補跳空缺口，櫃買市場也表現不錯，市場氣氛樂觀，但台股已反彈超過4000點，年線反壓在即，加上有晶片關稅，投資人在樂觀中，操作仍宜僅慎。（編輯：楊凱翔）1140513

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美中大降關稅 台股早盤漲近500點回補空方缺口
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