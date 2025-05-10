泰版「鬼家人」熱映 男主角跑映後跳鋼管舞惹笑粉絲

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（中央社記者洪素津台北10日電）泰國喜劇電影「冥婚鬧泰大」上映中，片中男主角Billkin與PP Krit昨天赴戲院和影迷面對面。在映後活動中，Billkin帶領PP Krit及導演、監製一起跳空氣鋼管，逗笑現場粉絲。

「冥婚鬧泰大」改編自台灣話題電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，Billkin（普提蓬．阿薩拉塔納功）與PP Krit（克里特．安努艾德奇康）來台4天，他們此趟把握機會宣傳電影，最後2天勤跑6場戲院活動。在放映見面會上，Billkin還上演鋼管舞教學，抓管、勾腿、旋轉一氣呵成。

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電影製作方今天發布新聞稿分享，Billkin在放映見面會聊到酒吧尬舞橋段，因為角色處於被附身狀態，NG很多次，現場立刻被拱跳舞。Billkin也小秀舞技，現場帶領PP Krit及導演、監製一起跳空氣鋼管，博得滿堂彩。

台式靈異喜劇注入泰味，「冥婚鬧泰大」生猛笑料升級，泰國票房衝破億元大關。故事描述由Billkin飾演的警察線人「明」意外撿到神秘紅包，被迫和PP Krit所飾演的男鬼「迪迪」結婚。「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫對方解開死亡真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。（編輯：張雅淨）1140510