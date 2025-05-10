加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

泰版「鬼家人」熱映 男主角跑映後跳鋼管舞惹笑粉絲

2025/5/10 20:27（5/10 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
人氣泰星Billkin（左）、PP Krit（右）主演電影「冥婚鬧泰大」，親自訪台為片宣傳，9日前進戲院會粉絲，和影迷面對面互動。（金盞花大影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日
人氣泰星Billkin（左）、PP Krit（右）主演電影「冥婚鬧泰大」，親自訪台為片宣傳，9日前進戲院會粉絲，和影迷面對面互動。（金盞花大影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北10日電）泰國喜劇電影「冥婚鬧泰大」上映中，片中男主角Billkin與PP Krit昨天赴戲院和影迷面對面。在映後活動中，Billkin帶領PP Krit及導演、監製一起跳空氣鋼管，逗笑現場粉絲。

「冥婚鬧泰大」改編自台灣話題電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，Billkin（普提蓬．阿薩拉塔納功）與PP Krit（克里特．安努艾德奇康）來台4天，他們此趟把握機會宣傳電影，最後2天勤跑6場戲院活動。在放映見面會上，Billkin還上演鋼管舞教學，抓管、勾腿、旋轉一氣呵成。

google news透過 Google News追蹤中央社

電影製作方今天發布新聞稿分享，Billkin在放映見面會聊到酒吧尬舞橋段，因為角色處於被附身狀態，NG很多次，現場立刻被拱跳舞。Billkin也小秀舞技，現場帶領PP Krit及導演、監製一起跳空氣鋼管，博得滿堂彩。

台式靈異喜劇注入泰味，「冥婚鬧泰大」生猛笑料升級，泰國票房衝破億元大關。故事描述由Billkin飾演的警察線人「明」意外撿到神秘紅包，被迫和PP Krit所飾演的男鬼「迪迪」結婚。「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫對方解開死亡真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。（編輯：張雅淨）1140510

#泰國
#電影
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北影聚焦青春、親情 11電影6月下旬上映
66
更多編輯台推薦新聞：