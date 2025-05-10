資安院擬建全國資安人才需求平台 3策略縮小人才缺口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）台灣資安面臨人才短缺、職能與需求上出現落差等挑戰。資安院祭出3策略因應，包括進行職能盤點和需求調查、推出實戰型培訓課程提升技能，今年也規劃建置「全國資安人才需求平台」，打造一站式平台，讓學生、企業、政府可精準掌握資安人力現況。

資安院人才培力中心主任鄭瑋接受中央社採訪表示，台灣雖然每年資訊相關科系畢業生人數達1.7萬人，但真正投入資安產業者僅約2000人，也有不少人就業時不具備技能，「學用落差」讓企業雖有大量職缺，仍無法快速找到合適人選。

根據資安院2023年調查，鄭瑋指出，資安人才需求最高的是「營運與維護」類職缺，約占整體需求54%，其次為「監管與治理」及「保護與防禦」類別。台灣在高階防禦、分析及鑑識等人才需求上也明顯不足。

鄭瑋表示，資安院展開3項因應策略，第1，進行職能盤點和需求調查，了解業界所需；第2，透過實戰型培訓課程與競賽，提升人才的防護與分析技能；第3，規劃建置「全國資安人才需求平台」，提供即時資安人才供需統計、職涯路徑指引、所需證照技能及培訓資源等。

資安院根據國際資安職能架構，推出一系列針對資安長（CISO）的培訓課程，今年開設醫療資安長高階領導班，課程導入「桌上演練」（Tabletop Exercise），模擬醫療機構遭到駭客攻擊時的應變流程。

她進一步解釋，參與者可能分別扮演資安長、資訊主管角色，模擬特定事件。例如醫院資訊系統因勒索軟體攻擊癱瘓，造成營運中斷甚至病患傷亡，決策者需立即思考如何降低衝擊，包括是否付贖金、即時對外公告資訊、請求政府資源支援等，透過模擬過程，引導參與者思考應動用哪些資源，幫助組織做好事前準備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，為了解決資安人才供需失衡情形，鄭瑋指出，過去一年也針對畢業生、企業代表、工程師等焦點團體訪談，了解人才職涯規劃與學習方面需求，並參考美國Cyberseek網站經驗，規劃建置「全國資安人才需求平台」，完整呈現目前資安人才市場的樣貌。

平台預計提供3大功能，鄭瑋說明，包括人才供需統計地圖，每年定期分類跟分析網路資安職缺，再來是為個人進修跟轉職人員設計，展示各資安職務的技能與知識關聯，協助民眾了解職涯轉換的可能性，也提供證照、學位等進修相關資訊。（編輯：潘羿菁）1140510