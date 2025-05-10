加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

吳誠文：台積電全球發展布局 可走得更長遠

2025/5/10 23:12（5/10 23:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電美國廠位在亞利桑那州鳳凰城的建築物外觀。（中央社檔案照片）
圖為台積電美國廠位在亞利桑那州鳳凰城的建築物外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）台積電今年宣布擴大赴美投資引發熱議，國科會主委吳誠文今天表示，台積電如果在台灣閉門造車，很難長久維持目前優勢，如果全球布局、往國際發展，與當地政府建立好的合作關係，可以讓台積電發展更長遠的路程。

吳誠文今天接受台視節目台灣名人堂專訪，分享國科會政策、衛星發射規劃，以及對人才與台積電等議題看法。

台積電今年宣布擴大赴美投資，引發高度關注，外界擔心是否造成台灣技術與人才外流，吳誠文說，台積電確實是台灣最重要的一家公司，跟同業還有2到3年的領先差距，但不用因此擔心會讓出技術優勢。

吳誠文說明，美國跟台灣都是自由民主國家，美國也有很多半導體公司，台積電到美國設廠可以協助美國逐漸恢復半導體供應鏈。

吳誠文表示，台積電如果只是在台灣閉門造車，很難長久維持現在優勢，台灣畢竟資源有限，像是園區土地有限、也要考量水電資源，最難解決的是人才議題。

吳誠文指出，半導體推動先進製程一定要蓋新廠，台積電如果一直守在台灣可能碰到瓶頸。相反地，如果全球布局、往國際發展，與當地政府建立好的合作關係，可以讓台積電發展更長遠的路程。

外界關注國家太空中心目前福爾摩沙衛星八號（福八）進度，吳誠文表示，先前福衛五號只有1顆衛星，福衛八號規劃8顆衛星，預計今年10月發射第1顆衛星，平均未來每年發射1顆衛星，可以成為星系，由於屬於低軌衛星、繞行地球速度很快，也能監測台灣國土狀況。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於福衛八號有哪些優勢或特殊性，吳誠文解釋，過去福衛五號的解析度大約2公尺，福衛八號第1顆衛星升空後，目標解析度1公尺內，規格希望達到70公分，8顆衛星中最後發射的2顆衛星，希望解析度達到50公分。

吳誠文指出，發展福衛八號的另一個重要意義，就是促成台灣太空產業發展。過去台灣的衛星都仰賴美國設計，重要零組件也來自美國，台灣只負責組裝階段，如今可以自豪地說，福衛八號都是台灣自主設計，供應鏈裡面台灣廠商占比已到8成，希望慢慢帶動產業發展。（編輯：林克倫）1140510

#台視
#國科會
#國家太空中心
#台積電
#吳誠文
#低軌衛星
吳誠文
吳誠文：深化台法科研合作 聚焦太空海洋領域國科會學術研究獎 創新授粉技術、5分鐘癌症篩檢吸睛
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
逢低加碼 魏哲家4月買進20張台積電股票
24
更多編輯台推薦新聞：