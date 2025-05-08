海委會攜手金管會推藍海ESG 擴大海洋保育合作

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（中央社記者張已亷高雄8日電）海委會攜手金管會推動「藍海ESG行動」，盼擴大海洋保育與企業永續治理合作量能。海委會主委管碧玲表示，盼藉整合各部會及民間資源，在綠色永續金融與保育行動等面向發揮最大效益。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，主委管碧玲昨天率員拜會金融監督管理委員會主委彭金隆，舉行「雙首長海洋ESG交流會議」，雙方共同關注海洋生物多樣性保育、氣候變遷調適與企業永續治理，展現政府部門跨域合作。

管碧玲表示，感謝金管會將海保署推動「海洋保育．攜手永續ESG專案」的「海洋保育行動方案」，納入「第12屆公司治理評鑑指標參考範例」，由台灣證券交易所在3月31日公布，供企業參考投入海洋保育工作，另外，證交所也規劃將在「上市上櫃公司永續發展實務守則」新增生物多樣性條文，引導企業揭露風險、重視自然資源衝擊並採取保育行動。

管碧玲指出，「海洋保育、攜手永續ESG專案」不僅是環境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance），還有參與（Engagement）、解決（Solution）及守護（Guardianship）等行動，期許攜手企業參與保育，落實台灣作為海洋國家的責任與行動。

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金管會主委彭金隆表示，「綠色及轉型金融行動方案」已納入與生物多樣性及自然議題相關的推動措施，另外，永續金融評鑑也將「對自然生態保育的推動作為」列為評鑑指標項目之一，並且在全球環境與生物多樣性保育思潮的導引下，企業需要對自然棲息地破壞等潛在自然風險進行辨識與評估，並將其轉化為財務相關資訊，落實保育及提出轉型策略。

彭金隆指出，目前上市上櫃公司中，航運產業與海洋息息相關，期盼未來持續與海委會合作，提供企業更多貢獻海洋永續ESG的選擇，擴大海洋保育與企業永續治理，及建構永續制度，營造金融與環境併重的生態系，並盤整金融資源與生態風險揭露，邁向淨零轉型。（編輯：李亨山）1140508