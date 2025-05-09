2025新一代設計展開幕 展現新世代想像的未來

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（中央社記者王寶兒台北9日電）2025新一代設計展今天起展出，此次以「可欲未來：我想像的未來」為主題，集結近萬名台灣設計新秀約3500件作品，並有來自美國、泰國、日本等7國10所校系共襄盛舉。

經濟部次長何晉滄今天在開幕典禮致詞提到，新一代設計展是台灣設計教育與產業連結的重要橋梁，透過企業命題與產學合作機制，不僅激發學生創意，更讓創新設計有機會進入市場、落實產業應用。

何晉滄表示，今年展覽對應政府推動創新、永續循環的政策方向，讓年輕設計師發揮創意，體現設計不只是美學的表現，更是深入日常生活改變社會、推動產業前進的力量，充分展現台灣的設計軟實力。

新一代設計展由經濟部與教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，「新一代設計產學合作」成果也於其中展出，今年有365組學生團隊報名，最終選出19組入圍團隊並進行為期半年的產學共創。

在今年產學合作中，共有橘子集團、活立國際、新北市設計中心等7家企業及單位參與，以「未來教育」、「未來健康」及「未來娛樂」為方向，引導學生發想對未來生活情境的觀察、問題解構與創新解方。

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例如由必應創造與橘子集團共同指導南亞技術學院室內設計系五專部學生，首次參賽便以最年輕團隊之姿脫穎而出。團隊作品「無聲的喧囂」，透過多個感應式微型揚聲器撥放微弱的片段聲音，營造出未來數位時代中，注意力破碎情境下的感官體驗場域，獲得業者青睞，在今天頒獎典禮中，也成為歷屆新一代設計產學合作中最年輕的金獎得主。

2025新一代設計展「可欲未來：我想像的未來」今天起至5月12日展出，地點在南港展覽館2館1、4樓。（編輯：張雅淨）1140509