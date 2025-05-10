好友兼音樂搭檔 夏漢攜手江口玲30年默契重返演出

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）小提琴家吉爾．夏漢（Gil Shaham）與鋼琴家江口玲（Akira Eguchi）這對合作30年的音樂老朋友，今夏將重返國家音樂廳演出。兩人面對線上訪問鏡頭懷念起台灣的珍珠奶茶跟牛肉麵，表情逗趣。

夏漢接受中央社記者線上視訊專訪時表示，29年前他們就已經一起在台灣演出，「我非常喜歡台灣觀眾，他們溫暖、有深度，從不吝嗇掌聲。」江口玲表示，29年前那次演出也是彈貝多芬，「開心即將再訪。」兩人開始數算台灣的好料包括珍珠奶茶、牛肉麵等等，露出了光是想起來就非常滿足的台灣美味。

對樂迷來說，夏漢與江口玲將在台灣合體貝多芬10首「小提琴奏鳴曲」，展現的是音樂裡的深沉與智慧；但對夏漢和江口玲而言，合體也是回憶與情誼的交織。夏漢回憶兩人認識超過35年，有一段時間同在紐約發展，當時正巧住在對面公寓，「就是電影裡可以向彼此招手的那樣。」

夏漢回憶，當年他的大姪女與江口的大女兒同時出生，2個小寶寶在他家同床躺著的景象依然印象深刻，「現在她們都已經長大成人，回憶很溫馨。」江口玲講起話來就是笑咪咪，「我們的話題已經從當年的小孩到現在的退休計畫，但只要我們在一起，就是充滿笑聲與樂趣。」

這次演出將以3場音樂會呈現，6月19日將帶來貝多芬第1至第3號奏鳴曲及震撼人心的「克羅采」；6月20日將演出第4、5與第10號；6月22日則將演出第6至第8號奏鳴曲。夏漢表示，這套曲目的分配有一點想法，除了考量時間長短，也希望每場演出既獨立又彼此呼應。

夏漢表示，貝多芬的奏鳴曲全集之間存在微妙聯結，像是第4號的結尾與第5號的開頭旋律呼應，「或許這是貝多芬有意安排的線索。」江口玲表示與莫札特、蕭邦相比，「貝多芬的音樂多了掙扎與人性的深度。」夏漢更將貝多芬比作莎士比亞，「他的音樂有歡樂的喜劇，也有動人的悲劇。每一首都是奇蹟。」

夏漢分享，貝多芬音樂也是他生命中很重要的存在，當他5歲左右，有一個記憶是媽媽坐在鋼琴前，爸爸拿出他那把舊的小提琴，然後兩人一起視奏「第8號奏鳴曲」的小步舞曲樂章，「那個景象一直留在我的心裡。」

夏漢分享大概一年前，接到一個邀請他參與募款音樂會的演出電話，「我12歲的小兒子賽門（Simon）在旁邊，他也彈鋼琴。」賽門問夏漢誰打來，夏漢說明來電用意，「賽門說那一起演出吧，於是上週我們一起演了貝多芬的小提琴奏鳴曲『春』，從我父親到我兒子，貝多芬可以說連結了我的家族與生命。」

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這次來台演出，夏漢將帶來1719年製的史特拉迪瓦里名琴「Haupt」，夏漢形容這把琴聲音飽滿、層次豐富，「這把琴幾乎像中提琴那麼大，這也是我第一次帶它到台灣。」

貝多芬曾說：「音樂帶來的啟示高於一切智慧與哲理。」夏漢對這段話表示非常認同，「貝多芬充滿人道關懷，非常重視藝術家在群體中可以扮演的角色，以及藝術家可以發揮的力量。貝多芬想要用他的音樂改變世界，我想他確實做到了。而我們只是試著繼續傳承他的使命。」（編輯：李亨山）1140510

小提琴名家吉爾．夏漢（Gil Shaham）6月將來台舉行音樂會，攜手30年鋼琴夥伴江口玲（Akira Eguchi）（圖）同台演出。（牛耳提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月10日