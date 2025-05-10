巴西總統將訪中 兩國研議興建橫貫南美「兩洋鐵路」

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（中央社台北10日電）巴西總統魯拉預定今天抵達中國進行國是訪問前，巴國官員9日表示，巴西與中國正研議興建一條全長約5000公里、穿越巴國東西境、分別通往巴西東岸及秘魯錢凱港的兩洋鐵路，並進行磋商，而中國對幫助巴西興建鐵路「表現出濃厚的興趣」。

中國外交部今早宣布魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）10至14日將對中國進行國是訪問後，觀察者網即引述巴西新聞網站Carta Capital報導，巴西計劃與預算部長泰貝特（Simone Tebet）9日說，巴西方面約1個月前與中國國營的鐵路公司代表會面，討論了這條連接錢凱港（Chancay）與巴西東岸的「兩洋鐵路」（連接太平洋岸與大西洋岸）可能路線。

錢凱港是中國向秘魯援建的「一帶一路」重點項目，被視為中國打通南美洲的門戶及挑戰美國「後院」的重大工程，在2024年11月啟用，當時正在秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會的中國國家主席習近平，還以視訊方式出席啟用儀式。

泰貝特說，中方最初考慮的路線是直穿亞馬遜地區，但巴西政府因為這一路線存在著熱帶雨林和原住民問題，提出不同意見。經過溝通，新路線將往南偏移，從巴西最西端的阿克里州（Acre）往東，在托坎廷斯州（Tocantins）與由中國中鐵正興建的「東西一體化鐵路」（FIOL）相連，即可向東通往大西洋畔的巴伊亞州（Bahia）。

她表示，這項鐵路工程可能需要5年甚至8年才能完工，盡管工期較長，但將對巴西內陸未開發地區的經濟發展產生變革性影響。

報導指出，巴西政府4月16日接待了一個由技術人員和官員組成的中國代表團，討論了「巴西和南美一體化」的計劃，特別是鐵路方面，其中即包括這條橫貫巴西國土東西部的「兩洋鐵路」。

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根據報導，「兩洋鐵路」計劃最早可追溯至1960年代，由當時的拉丁美洲國家領導人提出。但因各種經濟和地理環境的限制，這項計劃一直未能真正啟動。

2014年7月，中方重提「兩洋鐵路」計劃，當時規劃的舊路線全長4919公里，從里約熱內盧州（Rio de Janeiro）向西橫穿南美大陸，通往秘魯卡要港（Callao）。（編輯：邱國強）1140510