大雷雨 紙風車劇團竹北、八里演出延期

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）大雷雨襲擊北台灣，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程原定5月10日及11日在新竹縣竹北市十興國小及新北市八里區八里國小演出，考量觀眾與工作人員安全決定延期舉辦，將擇期公告。

紙風車文教基金會今天發布新聞稿指出，劇團9日才在彰化北斗完成當地首場演出，在體感36度高溫中，與1600位親子提前歡度母親節。原計畫接續前進竹北與八里，但氣象警報連發，工作團隊一早即前往八里搭建舞台時，發現場地嚴重積水，只能忍痛宣布延期，並緊急通知觀眾避免白跑一趟。

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紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，觀眾多為孩童，安全為第一考量，感謝贊助單位穩懋半導體、東立物流及各級地方政府的支持與配合。即便無法如期演出，團隊仍保持樂觀，「美好的事總是多磨，唐吉軻德一定會來到竹北與八里！」

劇團也在母親節前夕送上祝福：「謝謝每一位溫柔又堅強的媽媽，願大家平安喜樂，演出延期但祝福不延後！」詳情可至紙風車劇團FB粉絲專頁或368藝術工程官網查詢。（編輯：李亨山）1140510