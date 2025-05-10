韓國女星尹到怡台南體驗捕魚 品嚐美味台灣鯛

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（中央社記者張榮祥台南10日電）韓國女團FANATICS出身的藝人尹到怡，近期透過個人YouTube頻道分享韓國人在台灣生活點滴，她還到台南市學甲區下水捕捉台灣鯛，烹飪、品嚐新鮮漁產。

台南市政府今天發布新聞稿指出，尹到怡特別喜愛充滿美食與人情味的台南市，更專程前往學甲區「亮哥生態養殖場」拍攝台灣鯛影片，了解當地生態養殖，還大膽下水捕魚，成功捕捉一尾超大台灣鯛，興奮不已。

體驗捕魚後，自認不擅長下廚的尹到怡，和台南市長黃偉哲共同烹飪台式鹽烤鯛魚、鯛魚粥及泡菜鯛魚飯。黃偉哲也學起時下年輕人最流行韓國形容詞，將泡菜鯛魚飯形容為sexy food。

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尹到怡則詢問黃偉哲最喜歡哪一道台灣鯛料理，黃偉哲回應說：「小孩子才做選擇，我全都要。」

黃偉哲表示，台灣鯛是台南養殖漁業重要代表，品質穩定、口感佳，富含胺基酸與菸鹼酸，不只是食材和台南智慧養殖、漁業轉型象徵，更是台灣水產在國際市場亮眼名片，讓世界看到台灣好滋味。（編輯：張雅淨）1140510