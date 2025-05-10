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帛琉無動力帆船Alingano Maisu 橫越黑潮抵台東

2025/5/10 18:52（5/10 19:11 更新）
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帛琉傳統舟船Alingano Maisu（右黃色船身）日前從帛琉啟航，以無動力方式航行造訪台東，10日下午成功抵達台東杉原灣，達成跨國航行壯舉。中央社記者盧太城台東攝 114年5月10日
帛琉傳統舟船Alingano Maisu（右黃色船身）日前從帛琉啟航，以無動力方式航行造訪台東，10日下午成功抵達台東杉原灣，達成跨國航行壯舉。中央社記者盧太城台東攝 114年5月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）帛琉無動力帆船Alingano Maisu經過約20天的航程，今天越過黑潮抵達台東杉原灣，阿美族以傳統儀式歡迎水手，帛琉觀光部長曼尼萊 （Ngiraibelas Tmetuchl）親自到場迎接。

帛琉傳統舟船Alingano Maisu4月20由帛琉啟程，由密克羅尼西亞航海協會航海大師Sesario領航，帶著資深水手及來自蘭嶼的張也海．夏曼航向母親之島-台灣，全程不依賴現代導航科技與動力裝置，改以觀星測海、順風借浪的古老方式航行。

Alingano Maisu7日抵達蘭嶼，在島上與達悟族 （雅美族人）交流2日，今日下午橫越黑潮抵達台東杉原灣。行政院原住民委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、海巡署人員及台東縣長饒慶鈴到場歡迎，阿美族人由部落長老率領年輕人以傳統的招喚方式迎接水手上岸。

這次航程帛琉相當重視，帛琉身兼人力資源、文化、經濟發展與觀光部長曼尼萊 （Ngiraibelas Tmetuchl）親自到台東，迎接水手上岸。

下午4時Alingano Maisu進入海灣後，船上響起傳統號角聲，部落以竹炮回應，台東縣政府代表及莿桐部落主席率領部落族人，搭乘橡皮艇出海迎接水手，岸邊由部落耆老劉裕義進行祈福儀式，向祖靈與大海致意。

阿美族青年以傳統報訊方式傳遞船隊登陸訊息，象徵文化交流活動開啟。都蘭部落青年以堅定舞步帶來護衛舞演出，縣長饒慶鈴致贈阿美族竹筏模型等紀念品。現場準備部落風味餐，以阿美族部落傳統食材入饌，讓來賓用味蕾感受這片土地。

饒慶鈴接受媒體聯訪表示，Alingano Maisu號航行是橫越太平洋的偉大航行，展現南島民族延續千年的航海智慧，象徵與南島大家族的深厚文化連結，更代表台東持續與南島文化搭建橋梁，見證海洋技藝與文化交流。

曼尼萊致詞時說，之前來台東拜訪饒慶鈴，饒慶鈴提出一個偉大的夢想，讓帛琉的帆船航向台灣，沒想到這個夢想在今天成真，這不僅是連結2個國家，同時也是把來自南島的文化介紹給所有人。這些水手很了不起，一路經過不同航道航向台灣，也感謝台灣政府海巡等單位的協助，讓帆船平安抵達。

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台東縣政府原民處長方銘總表示，Alingano Maisu號4月20日帛琉啟航，踏上南島民族昔日在南太平洋遷徙擴散的航路，靠著星象、洋流與傳統航海知識，橫跨逾2100公里海域，5月7日抵達蘭嶼，今日抵達台東杉原灣。

除了明日在台東縣政府大禮堂辦理航海分享會，帛琉水手團隊將深入台東多個部落，與族人進行傳統技藝交流，涵蓋月桃葉編織、檳榔鞘工藝、傳統漁獵經驗分享等，增進彼此情誼。（編輯：張銘坤） 1140510

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帛琉無動力帆船Alingano Maisu於10日成功航抵台東杉原灣，當地阿美族以傳統儀式歡迎，帛琉人力文化觀光發展部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl，另譯：曼尼萊）（前右3）、台東縣長饒慶鈴（前左）都親自到場迎接。中央社記者盧太城台東攝 114年5月10日
帛琉無動力帆船Alingano Maisu於10日成功航抵台東杉原灣，當地阿美族以傳統儀式歡迎，帛琉人力文化觀光發展部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl，另譯：曼尼萊）（前右3）、台東縣長饒慶鈴（前左）都親自到場迎接。中央社記者盧太城台東攝 114年5月10日
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