財劃法修法台東增分配款 饒慶鈴：不能高興太早

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）立法院修正通過財劃法後，台東估約增加130億元統籌分配稅款。台東縣長饒慶鈴今天表示「不能高興太早」，分配稅款雖然增加，但排擠到中央計畫型和一般性補助款，影響難以估計。

立法院去年底通過財政收支劃分法修法，重新分配縣市普通統籌分配稅款比例，預估台東縣政府將增加約新台幣130億元的分配稅款，地方普遍認為這對台東縣政府有很大的助益。

不過饒慶鈴今天在台東縣議會的施政總報告中，告訴縣議員、台東縣府團隊及台東民眾「不能高興太早」、「不見得可以獲得實質的增益」。

饒慶鈴提到新版財劃法的挑戰時說，台東去年獲得54.8億元統籌分配稅款，近5年平均每年約45億元；財劃法修法後，台東的分配款可以再分配到約130億元，「但是，不能高興太早」。

她說，130億元還沒進縣庫，但因財劃法修正關係，中央原本要給縣政府的補助款包括大埔部落文健站周邊公共設施改善工程須自行支應、文健站長者無障礙空間改善也要暫緩執行，其他還有大竹村27戶永久屋修繕工程暫緩推動、部落食尚旅遊推動計畫暫緩推動、波浪屋原民文創行銷計畫暫緩執行等。

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她說，除了這些計畫性補助款陸續減少外，更嚴峻的情況還包括今年2至4月減少部分統籌分配稅額，原核定7至12月的一般性補助款也暫緩撥付，影響所及包含原住民部落大學減少補助，有將近6成的課開不出來，低收入住院膳食補助逐年遞減，到116年就不補助了，施工中的初鹿牧場東37-1縣道及東46線改善工程，進行到一半也將暫停。

饒慶鈴表示，台東縣政府年度總預算規模是251億元，縣府自有財源僅約2成，餘均仰賴中央，包括疏濬、道路養護、警察、消防廳舍、低收入戶及身心障礙補助、弱勢族群照顧、學童營養午餐、警消超勤津貼等攸關民生基本需求。目前縣政府因應對策是，在分配稅款未到位前，先以銀行借款方式調度資金。（編輯：黃名璽）1140506

台東縣長饒慶鈴（前右）6日赴議會施政報告，她指出，立法院修改財劃法後，台東估約增加新台幣130億元統籌分配稅款，但排擠到其他補助，影響難以估計。中央社記者盧太城台東攝 114年5月6日