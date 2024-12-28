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連江縣長王忠銘：財劃法修正對馬祖未必有利

2024/12/28 15:56（12/28 16:06 更新）
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國民黨連江縣黨部28日上午舉辦建黨130週年黨慶活動，連江縣長王忠銘（右4）與資深黨員一起切蛋糕，慶祝國民黨生日快樂。中央社記者潘欣彤攝 113年12月28日
國民黨連江縣黨部28日上午舉辦建黨130週年黨慶活動，連江縣長王忠銘（右4）與資深黨員一起切蛋糕，慶祝國民黨生日快樂。中央社記者潘欣彤攝 113年12月28日
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（中央社記者潘欣彤連江縣28日電）國民黨連江縣黨部今天上午舉辦130年黨慶慶祝大會，榮譽主任委員、連江縣長王忠銘致詞時指出，財劃法修正後對馬祖未必有利，需要府會團結爭取更多預算。

中國國民黨連江縣黨部今天上午舉辦建黨130年黨慶表揚大會，包括王忠銘、副主任委員林志東，以及國民黨中央考核紀律委員會主任委員黃怡騰等人出席。會中並表揚黨齡滿60、50、40年的資深黨員，並切蛋糕祝賀中國國民黨生日快樂。

王忠銘致詞表示，朝大野小對馬祖來說，都不是關鍵，而是思考身為黨員該怎麼面對。馬祖是全台唯一立委、縣長與議長可以走在一起，團結力量大，尤其國民黨非執政黨，需要地方團結，才能爭取更多預算，是不得不也必須的方法。

王忠銘說明，連江縣去年收入近新台幣56億元中，自籌款僅近4億元，其餘都要向中央「當伸手牌」，形同看人臉色。外界認為財劃法修正案通過後，連江縣統籌分配款成長358%，但實際上「對馬祖未必有利」，初步估算後，若依新版財劃法，全縣收入恐將較現行短少6億元。

王忠銘更說，連江縣預算來源大宗為中央專案計畫補助，財劃法修正統籌分配款雖增長33億元，但行政院表達需重新檢討各項專案計畫，未來縣內約60億元待中央補助的建設經費，將成為連江縣的財政危機，故未來仍有一段路要走，坦言「其實沒有很高興」。

王忠銘話鋒一轉，強調執政面臨很多挫折，比方中央不同意比照疫前開放落地簽，就造成馬祖小三通很大障礙；上任來多次前往中國，與對岸面對面商討民生問題，而收到陸委會、監察院的警戒心理與來函關心，但他是事務官出身「怎麼可能不知道什麼是紅線」。（編輯：李錫璋）1131228

國民黨連江縣黨部28日舉辦建黨130週年黨慶活動，會中表揚黨齡滿60年的資深黨員，由榮譽主任委員、連江縣長王忠銘（左2）頒發獎狀。中央社記者潘欣彤攝 113年12月28日
國民黨連江縣黨部28日舉辦建黨130週年黨慶活動，會中表揚黨齡滿60年的資深黨員，由榮譽主任委員、連江縣長王忠銘（左2）頒發獎狀。中央社記者潘欣彤攝 113年12月28日
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