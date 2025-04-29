新版財劃法衝擊 黃偉哲：必要開源節流但該爭的要爭

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市長黃偉哲今天主持市政會議表示，新版財劃法公布，台南市僅獲配新台幣163億元，中央也可能被迫刪減或調降地方補助比率，市府開源節流有必要，但該爭的還是要爭。

黃偉哲指出，新版財劃法讓台南得不償失，獲配163億元六都最低，另149億元中央計畫型補助也恐受影響，加上事權轉移地方須再支出278億元，台南市軌道建設補助2660億元可能被刪減，台南施政將遭到多重夾擊。

黃偉哲指示市府因應補助可能減少最壞情況，儘可能開闢財源，包括活化閒置資產、加強推動促參案等，日常支出也須檢討節流，避免不必要浪費；各局處持續爭取中央計畫型補助，努力維持既有補助款額度。

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南市府財政稅務局則在市政會議「新版財劃法對台南市影響」專案報告指出，新版財劃法尚未實施上路，但台南市獲配六都最少，還輸給新竹市、新竹縣及彰化縣，與人口約32萬人的花蓮縣分配數幾乎相當，明顯「重北輕南、重東輕西」，嚴重影響台南發展。

財稅局表示，將向中央爭取水平分配有利定義可能性，也支持中央向憲法法庭提出釋憲，儘速啟動第二次修法，兼顧區域平衡和地方發展需求，確保各地市政建設與市民福祉不因分配不公而受損。（編輯：陳仁華）1140429