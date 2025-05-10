台南市推動「宮廟博物館計畫」 2025徵件開跑

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市持續推動「宮廟博物館計畫」，目前已有7間宮廟認證，市府今天公布計畫成果，同時宣布即日起再次徵件，期待全市更多廟宇響應。

台南市「宮廟博物館計畫」2022年啟動，已有7間示範宮廟認證，包括台灣首廟天壇、大觀音亭暨祀典興濟宮、學甲慈濟宮、大天后宮、南鯤鯓代天府、台灣府城隍廟、三寮灣東隆宮。

市府今天在台灣首廟天壇召開徵件記者會，同時公布計畫成果，去年共有13間宮廟通過初審，分別是仁德大甲慈濟宮、關廟山西宮、大銃街元和宮全台白龍庵、樹子腳玉勒寶安宮代天府、新和順保和宮、柳營代天院、開基靈祐宮、馬公廟、佳里行善寺、普濟殿、喜樹萬皇宮、四鯤鯓龍山寺、鄭子寮福安宮。

市府文化局指出，2025宮廟博物館認證徵件即日起至6月2日，凡是台南市登記立案寺廟、宗教財團法人或宗教社會團體，都可填具表格提出申請。

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台南市副市長葉澤山說，「宮廟博物館計畫」透過盤點宮廟工藝資源，發掘精緻且極具在地性工藝作品，參與宮廟保存、維護、活用及推廣重要資產；見證宮廟推廣與保存工藝成果，也在宮廟間起了示範作用。

文化局表示，「宮廟博物館計畫」深化廟宇工藝保存及推廣，也是文化交流平台，讓更多廟宇認識自身工藝作品重要性，增進文物保存與管理能力，加深在地傳統工藝認同、展現光彩。（編輯：龍柏安）1140510