調整國情介紹挨批認知作戰 政院：促進族群平權

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（中央社記者賴于榛台北10日電）媒體報導稱，藍委批評行政院搞認知作戰，將官網的國情介紹中96%的人口列為「其餘人口」。行政院解釋，調整國情簡介的族群分類寫法，主要是尊重監委111年為促進族群平權提出的建議，外界勿做不必要解讀。

聯合新聞網報導指出，有網友發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」，如今則改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%」，國民黨立委陳菁徽也因此批評政府透過認知作戰欺騙民眾。

對於國情介紹族群分類寫法調整，行政院發言人李慧芝晚間向記者表示，行政院每年發布國情簡介，在族群議題部分是基於戶籍法、原住民身分法、及入出國移民法等相關法令定義及人口統計資料所做的說明，而外界關注有關族群統計相關說明，是行政院配合監委鴻義章為促進族群平權所為提議而進行的調整，外界勿做不必要的解讀。

李慧芝說，鴻義章在民國111年12月指出，行政院官網的國情簡介對族群的相關界定，將台灣族群現況分成「漢民族」、「台灣原住民族」、「新住民」等，而「漢民族」則包括閩南族群、客家族群、戰後移民等，但如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權，因此建議內政部戶政司應針對網站文字調整。

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李慧芝指出，內政部戶政司依據鴻義章意見，因目前僅有原住民族群須依法登記，外人來口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以其餘人口稱呼，文字調整是以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。

她也解釋，現行台灣2300多萬人，是指居住國內「設有戶籍」的中華民國國民，當中包含已初設戶籍的外籍人士，另外依照台灣已設籍人口，除了原住民族依原住民身分法為族群身分登記外，其餘人口例如閩南族群、客家族群及滿蒙藏等其他少數民族，並無族群的身分登記。（編輯：林克倫）1140510