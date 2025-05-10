舉重亞錦賽 台灣小將陳冠伶包辦3銀

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（中央社記者黎建忠台北10日電）在中國江山舉行的亞洲舉重錦標賽，台灣小將陳冠伶今天在女子55公斤級賽事，以抓舉83公斤、挺舉111公斤、總和194公斤帶回3面銀牌。

台灣「舉重女神」郭婞淳也將於明天下午2時，在女子59公斤級亮相，這是她自巴黎奧運後的首場國際賽事。

陳冠伶在今年4月28日以抓舉94公斤、挺舉113公斤、總和207公斤完成全大運連霸後，隔天就飛往秘魯參加世界青年錦標賽。

只不過陳冠伶在舉重世青賽表現不如預期，在女子55公斤級抓舉以90公斤獲得第3名，並且總和拿到第4名；回國後休息不到1週，就前往中國江山參加亞錦賽。

陳冠伶今天抓舉開把重量為83公斤，沒想到前2次試舉全都失敗，直到第3次試舉才成功舉起槓鈴，而且3名裁判中還有1名裁判亮紅燈（失敗），幸好經過重新檢視後認定有效舉起。

進入到把握度較高的挺舉項目，陳冠伶開把重量105公斤順利舉起，後續第2、3次試舉分別挑戰108、111公斤也都順利過關，最終完成總和194公斤。

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至於台灣另一女將胡嘉琦，抓舉以80公斤獲得第4名，在挺舉110公斤、總和190公斤，也替自己帶回2面銅牌。

地主中國好手張海琴一枝獨秀，以抓舉99公斤、挺舉126公斤、總和225公斤，3破世界青年紀錄，而原本3項紀錄保持人，正是台灣的陳冠伶。（編輯：張雅淨）1140510