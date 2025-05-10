加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彭博：美國擬定首批貿易談判優先名單 台灣上榜
首頁 / 社會

台中男疑求復合不成持刀刺前女友 女送醫不治

2025/5/10 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市南屯區1名男子今天下午疑不滿前女友執意分手，持刀刺向女方胸部及背部，再持刀刺自己胸口3刀，女子經送醫搶救不治，而男子也送醫，全案正由警方調查釐清中。

台中市警察局第四分局表示，下午2時31分許接獲報案指稱在南屯區忠勇路有男子持刀攻擊女子案，隨即派員抵達現場，到場發現1男1女倒臥在血泊中，男子意識尚稱清醒。

警方指出，經詢問初步了解，詹姓男子（24歲）與詹姓女子（18歲）為前男女朋友，在現場再次談論分手事宜，並協調要將寵物鼠交付。詹女由彭姓友人陪同前往，過程中詹男因不滿女方執意分手，憤而持刀刺向女方胸部及背部，彭男阻止不及，詹男隨即再持刀刺自己胸口3刀。

google news透過 Google News追蹤中央社

台中市消防局據報到場時，女子已失去生命跡象，隨即送往烏日林新醫院。而男子胸口有4處撕裂傷，意識清楚，送至中山醫學大學附設醫院救治。

警方指出，女子送醫搶救後宣告不治，警方除通知男女雙方家長前往醫院外，並請當時在場的男女雙方友人了解事發狀況以釐清案情。（編輯：張雅淨）1140510

#台中市
#警察局
#南屯區
#消防局
#中山醫學大學
#情殺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：