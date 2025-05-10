台中男疑求復合不成持刀刺前女友 女送醫不治

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市南屯區1名男子今天下午疑不滿前女友執意分手，持刀刺向女方胸部及背部，再持刀刺自己胸口3刀，女子經送醫搶救不治，而男子也送醫，全案正由警方調查釐清中。

台中市警察局第四分局表示，下午2時31分許接獲報案指稱在南屯區忠勇路有男子持刀攻擊女子案，隨即派員抵達現場，到場發現1男1女倒臥在血泊中，男子意識尚稱清醒。

警方指出，經詢問初步了解，詹姓男子（24歲）與詹姓女子（18歲）為前男女朋友，在現場再次談論分手事宜，並協調要將寵物鼠交付。詹女由彭姓友人陪同前往，過程中詹男因不滿女方執意分手，憤而持刀刺向女方胸部及背部，彭男阻止不及，詹男隨即再持刀刺自己胸口3刀。

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台中市消防局據報到場時，女子已失去生命跡象，隨即送往烏日林新醫院。而男子胸口有4處撕裂傷，意識清楚，送至中山醫學大學附設醫院救治。

警方指出，女子送醫搶救後宣告不治，警方除通知男女雙方家長前往醫院外，並請當時在場的男女雙方友人了解事發狀況以釐清案情。（編輯：張雅淨）1140510