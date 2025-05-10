中國參賽人員來台參加世壯運 移民署：皆以專案協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北10日電）移民署表示，針對中國參賽人員來台參加雙北世壯運，皆以專案協助，共551人報名，送案申請為360人，已核發235人的入出境許可證，且通知世壯運執委會12日前完成補件。

2025年雙北世界壯年運動會17日登場，日前有報導指中國選手等人員赴台灣參賽恐有狀況。

移民署今天發布新聞資料表示，歡迎各國選手來台灣參加2025雙北世壯運，針對中國參賽人員申請來台部分，有551人向台北市政府體育局報名，至9日止，體育局遞件申請共413人。

移民署指出，因有參賽者退費或初步未提交申請資料而退賽，北市體育局最後送件申請共360人。而文件備齊且經會商相關機關審核後，已核發235人的入出境許可證，其他申請案多是文件未備齊。

移民署表示，已頻繁請台北市體育局連絡中國參賽人員補件，但補件情形緩慢，考量世壯運期程將屆，已配合加速審查申請案，只要經體育局送件申請後符合資格及文件齊備的參賽人員，會商相關機關核可後就立即發證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，針對尚未發證的中國參賽人員，大部分是應備文件有誤或缺漏、欠缺中央目的事業主管機關專案同意函、申請人不在同意函名冊等情形。

移民署指出，為爭取時間會儘速發證，且在世壯運報名截止日期後，已再度告知世壯運執委會要加速送件申請及補件，並儘速於12日前完成補件程序，以免延誤審核及發證作業。（編輯：張銘坤）1140510