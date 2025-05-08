尿布回收不再是難題 益鈞創新技術領航未來

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（中央社記者陳姿伶桃園8日電）「一般人可能無法想像，沾滿糞尿的廢棄尿布還能回收再利用。」益鈞環科業務部副總經理沈國芬手持兩只玻璃展示瓶，瓶中液體泡著破碎化的尿布材料，一瓶搖晃後糊成果膠狀，另一瓶則在靜置後漸分成3層：上層是塑膠片、中間是紙纖、底部則是超吸水聚合物（SAP）。

這樣的分層效果，是經過專利技術清洗與分解後，才得以還原出尿布的3大材料，並進一步實現循環再利用。

專利清洗殺菌 用尿水洗尿布

高齡化社會下失能臥床的人數增加，廢棄尿布處理問題日漸棘手，再加上嬰幼兒等，益鈞估計，台灣每日產生約1300噸廢尿布，其中長照機構占400多噸，但台灣目前大部分是送焚化爐一把火燒掉，吸收排泄物的尿布因為含水量很高，加重焚化爐能耗大、碳排多，這讓益鈞母公司益州集團興起使命感，也看出了潛在商機。

沈國芬說，國外尿布回收還原的材料多製成燃料棒，或僅提取紙纖重新運用，台灣更是沒有能將尿布回收材質循環再製的先例，因此，益鈞環境科技公司2019年成立時，設備是與廠商從零開始討論、製造。

益鈞的回收處理線採全自動化設備，先在輸送帶上排除異物後，進入6道隧道式的專利清洗槽，以臭氧、酵素及專利菌株殺菌和消除惡臭，「就像是髒衣服到洗衣機洗6次。」沈國芬說。

清洗所需水源大部分來自尿布本身的尿液，經技術處理後能去除氨並重複使用，「可說是用尿水洗尿布」，蒸發損耗則適量補充水分即可。最終透過物理分解和純化程序，將塑膠、紙纖與SAP成功分離。

多元嘗試 再生材料找出路

沈國芬拿出尿布再生紙纖印製的書本，觸感溫潤，仍保有它作為尿布時的親膚質地。然而，作為全球少數回收廢尿布再生的企業，益鈞一路走來，挑戰重重。

「因為沒有人接觸過，也比一般的貴」，為說服紙廠試產尿布紙，她甚至先為其找到願意下單的代理商，且早期因紙纖中塑膠含量太多，製出的紙張支離破碎。

在公司團隊努力下，並接受經濟部所屬財團法人工業技術研究院、塑膠工業技術發展中心支援純化技術和協助轉介廠商，回收材料有了更多元的應用，像是與台灣設計研究院推動用再生塑膠粒製作展覽中的工裝模組，也有下游廠商製成陽台棧板；SAP則用來試驗作為廢水濾材，包括與清華大學及日本東京工業大學共同合作，「以廢治核廢」，已在實驗室驗證能去除放射性核種。

「我們（現在）是在蹲馬步的階段，有時間可以去做這些嘗試」，沈國芬欣喜地說，「他（紙品代理商）今年初說已有日本紙商要進尿布紙了。」

商轉尚待最後一哩路 尿布來源待政府點頭

除了技術的精進、產品的開發，以及客戶的拓展，益鈞目前最大的瓶頸卻來自制度障礙。廢尿布目前仍被視為一般垃圾，未納入資源回收類別，想大量集中取得不易。

初期，益鈞與家用紙品大廠金百利克拉克合作，利用尿布生產的邊角料或瑕疵品進行回收再製，已於2023年取得經濟部工業局的商轉證照，但台灣尿布廠陸續外移後，該模式終將退場；真正具有規模潛力的，是來自長照機構的大量尿布廢棄物。益鈞近期正緊鑼密鼓準備試運轉，待衛福部與環境部核發相關證照，就能打通商轉的最後一哩路。

「我們的設備已經投入了破億元」，沈國芬說，所幸2022年末搭上政府五加二產業政策列車，在未有營收的情況下，登錄興櫃戰略新板，注入資金活水。

教育扎根 回收尿布不只是生意

「其實尿布一身是寶」，沈國芬說，只是大家不知道其價值，因此益鈞也深入長照機構，發送台灣科技大學學生合作設計的「尿布回收專用袋」，並提供多語版的「尿布回收服務指引」，盼讓第一線照護者，尤其是移工，也能習慣舉手之勞回收尿布。

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沈國芬談起去年獲邀在一場聚集醫護界人士的場合演講，出乎她意料的，會後迎來許多熱切的詢問，「我本來以為執行上會有困難，後來發現好像不會，現在照護機構跟醫療院所都對ESG有共識」。

訪談末，她有感而發地說，「至少不要給我們的後代比現在更差的環境吧，如果現在就能對未來盡一些力的話，有這樣的機會，為什麼不做呢？」1140508