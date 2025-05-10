陳其邁三鳳中街包粽 不忘叮嚀下屆市長爭取預算

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）端午節將至，高雄南北貨市集三鳳中街今天舉辦百人封街包粽活動，高雄市長陳其邁及多位立委出席活動與民同樂；陳其邁也不忘叮嚀，下屆市長要繼續爭取預算推動三鳳中街建設。

5月31日就是端午節，三鳳中街每年在端午節前都會舉辦百人包粽活動，繼去年與東南亞文化交流後，今年首度與日本台灣交流協會高雄事務所合作，分享日本端午粽的特色與文化內涵。

除陳其邁到場體驗包粽樂趣，目前表態有意參選下屆高雄市長的立委，包括民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺及國民黨立委柯志恩等人，也都參與活動。

陳其邁致詞時笑說，自己擔任立法委員以來，年年參與三鳳中街端午包粽活動，三鳳中街位於高雄火車站周邊，是城市的重要門面，「下任市長除了每年都要來包粽外，更要持續爭取預算，推動三鳳中街的建設。」

陳其邁也說，三鳳中街是高雄人的「精神堡壘」，秉持公道價格與美味食材，展現高雄實實在在的精神，是市民佳節採購首選，歡迎大家把握機會前來感受節慶氣氛。

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陳其邁與多位民代都親手體驗包粽活動，在老闆娘示範下，眾人包入香菇、干貝、蝦米等餡料，製作出飽滿美味的傳統粽子。此外，現場也展示日式風味粽，象徵台日文化交流的融合，並邀請高雄日僑學校學生體驗台灣包粽文化，透過親手製作，認識傳統節慶之美。

經發局表示，今年活動分2梯次、共開放200組參與，一開放報名迅速額滿，反應熱烈；市府將持續投入資源，協助三鳳中街及在地商圈發展，打造更優質的購物環境。（編輯：吳素柔）1140510