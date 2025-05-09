威鋒、原相第2季營收看增 世芯估2025年業績降

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（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠威鋒今天表示，受惠客戶提前備貨效應，第2季業績可望優於第1季。原相預期，第2季美元營收將較第1季持平或微增；世芯-KY則預期，2025年業績恐較2024年下滑。

高速傳輸介面晶片廠威鋒、感測晶片廠原相和特殊應用晶片廠世芯-KY下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果和未來展望。

威鋒第1季營收新台幣3.9億元，季增6%，毛利率54%，較2024年第4季下滑3個百分點，歸屬母公司淨利1602萬元，季減35%，每股純益0.23元。

威鋒表示，晶片產品沒有直接出口美國，不過，客戶針對美國市場除轉移到美國本土生產，或透過關稅較低的國家出貨美國。

威鋒指出，受惠部分客戶提前備貨，4月營收達1.52億元，月增逾2成，預期第2季營收應可優於第1季。旗下USB4晶片將於第3季量產出貨電腦客戶，可望帶動2025年總營收成長個位數水準。

至於匯率影響，威鋒表示，新台幣兌美元匯率急遽升值，出口商恐難逃影響，威鋒毛利率和獲利都將受到影響，不過第1季已降低美元部位，此外，支出很大部分以美元支付，都有助於減緩影響。

原相第1季受惠遊戲機和滑鼠晶片出貨高於預期，季營收達23.48億元，季增2%，表現優於預期。隨著產品組合變動，第1季毛利率62.1%，較2024年第4季下滑1.4個百分點，歸屬母公司淨利5.45億元，季減2.3%，每股純益3.74元。

原相預期，第2季滑鼠晶片出貨維持穩定，其中，電競滑鼠晶片比重可望提升，其他產品線變化不大，預期第2季美元營收將較第1季持平或微增。

原相表示，若新台幣兌美元匯率維持在30元至31元區間，可能影響5月及6月新台幣營收表現，整體第2季新台幣營收將較第1季略減，毛利率可能維持第1季相當水準。

世芯-KY第1季因北美雲端客戶7奈米AI晶片接近產品週期尾端，出貨下滑，加上委託設計業務受淡季影響，整體第1季營收滑落至104.85億元，季減19.79%，歸屬母公司淨利14.64億元，季減約2成，每股純益18.13元。

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世芯-KY表示，2025年業績可能較2024年下滑，不過，公司第1個3奈米的人工智慧加速晶片已經設計定案，預計於2026年初量產。

世芯-KY董事長關建英今天以退休為由辭任，預計5月20日生效，將由總經理沈翔霖暫代，最近期董事會將推舉新任董事長。（編輯：張均懋）1140509