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聚焦美中關稅談判 台股短線具外資回補支撐力道

2025/5/10 14:39（5/10 15:13 更新）
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美中談判若朝正面發展，搭配電腦展題材，有助台股回補4月2日的空方缺口。（中央社檔案照片）
美中談判若朝正面發展，搭配電腦展題材，有助台股回補4月2日的空方缺口。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北10日電）美中貿易談判今、明兩天展開，是否達成協議為各國關注焦點，美股主要指數週五漲跌互見。分析師認為，新台幣急升帶動外資連日回補台股，美中談判若朝正面發展，搭配電腦展題材，有助台股回補4月2日的空方缺口。

投資人觀望美中貿易談判進展，美國道瓊工業指數終場下跌119.07點，或0.29%，收在41249.38點；標準普爾500指數下跌4.03點，或0.07%，收在5659.91點；以科技股為主的那斯達克指數上漲0.78點，收在17928.92點；費城半導體指數上漲36.06點，或0.81%，收在4466.5點。

台股9日收在20915.04點，上漲371.64點，漲幅1.81%。

美聯社報導，美國高級官員本週末將在瑞士與中國高階代表團進行談判，這是川普（Donald Trump）對進口商品課徵高額關稅並引發貿易戰以來，美中雙方首次舉行重大會談。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，美中既然決定進行貿易談判，理論上美國應該會將對中關稅降至145%之下，才有談判空間；只要比目前狀況好，對股市而言便屬於正面訊息，如同美英談判，降低關稅之後帶動股市上漲。

陳奕光指出，美中貿易談判最怕的是不歡而散，這樣對股市衝擊最大；但從現在的氣氛來看，應該不至於如此，台股有機會回補4月2日美國實施對等關稅後的跳空缺口。

陳奕光進一步指出，台積電美國存託憑證（ADR）已過季線，台股自4月低點以來，融資減36%、融券增加104%，籌碼面有利；而觀察過去經驗顯示，新台幣若單季升值3%，台股約漲7%，近來新台幣升值8%，外資有機會持續回補台股。

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萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，川普第一個總統任期與中國談判，多是事先發表不好的談話，但談判時卻往好的方向走，此次美中貿易談判仍可樂觀期待。

朱成志認為，以台股中期架構來看，投資人不必緊張，畢竟現階段仍在關稅的90天寬限期，只要美中貿易談判結果正面，都有利台股下週表現；川普談判前姿態拉高，真正談判時應該比較務實，美中關稅戰可望緩和，如同美英關稅讓步。（編輯：張良知）1140510

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