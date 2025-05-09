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東台擬取得永進機械1成股權 拓美洲市場擴全球市占

2025/5/9 21:44
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）工具機廠東台今天召開董事會，宣布將取得永進機械（YCM）10%股權，交易總金額約新台幣3.14億元。東台指出，永進機械在美洲基礎穩固，東台多年來深耕中國大陸、台灣與亞洲市場，此次首度策略聯盟，可大幅提升雙方全球市占率並擴展海外據點。

東台表示，此次策略投資因應工具機產業發展趨勢與集團未來策略發展，可統合資源、提供更全面產品服務、擴大營運規模，並增加集團市場競爭力。

除了布局美洲市場，東台指出，也積極深耕歐洲市場，東台今年3月起與百德機械（4563）的歐洲子公司Lerinc策略合作，初期聚焦德國、波蘭與克羅埃西亞等東歐市場，未來雙方強化合作業務連結與通路，加速進軍中高階市場。

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東台今天公布第1季財報，單季合併營收新台幣15.2億元，較去年同期成長15%，第1季歸屬母公司業主淨利3446萬元，較去年同期轉盈，每股基本純益0.14元。

東台指出，第1季營運仍受產業周期與終端需求遞延影響，下半年營運動能有機會回升，集團簽訂售廠案預計第2季認列收入。（編輯：張均懋）1140509

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