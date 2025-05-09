台裔柏克萊學者劉金智潔 獲任美國國家工程學院長

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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）美國國家工程學院今天宣布，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）台裔工學院院長劉金智潔獲任為下一任院長，7月1日就任。劉金智潔在全球半導體技術領域享有盛譽，最著名的貢獻是共同發明鰭式場效電晶體（FinFET）。

由全球頂尖工程師組成的美國國家工程學院（National Academy of Engineering，NAE），為美國最具權威的工程學術機構之一。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與中科院飛彈火箭研究所顧問蘇玉本去年獲選院士。

美國國家工程學院今天於官網宣布，劉金智潔為下一任院長，並形容她是一名開創性的研究學者、創新者、教育家與學術領袖。

劉金智潔父母來自台灣，目前擔任加州大學柏克萊分校工學院院長，在學術界、產業界與研究領域擁有卓越經歷，也時常獲邀出席台灣科技和新創活動。

美國國家工程學院指出，劉金智潔在全球半導體技術領域享有盛譽，最著名的貢獻是共同發明鰭式場效電晶體（FinFET）這項革命性的電晶體設計技術，現今，幾乎在所有智慧型手機與電腦的微處理器中都有這項應用。

劉金智潔擁有近100項專利，共同撰寫超過500篇研究論文，推動了運算與記憶體技術的進步，塑造了電子與資訊科技的未來。

美國國家工程學院並盛讚她具備遠見領導力與對卓越的堅持，因此獲得眾多榮譽肯定。

現任美國國家工程學院長安德森（John Anderson）指出，劉金智潔擁有卓越技術才能、創新精神，與培育下一代工程師的熱忱，也是推動工程與社會接軌的重要推手。

出生紐約州綺色佳（Ithaca）、於舊金山灣區成長，劉金智潔在史丹佛大學（Stanford University）取得電機工程學士、碩士與博士學位，1996年加入加州大學柏克萊分校擔任教職。

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美國國家工程學院表示，劉金智潔擔任院長後將致力於推動合作關係與夥伴聯盟。

劉金智潔對此殊榮表示感到相當榮幸和興奮，她說，當今的美國比以往任何時候都更需要具備知識與高度技術的專業人才、創新者與領導者，來確保國家的長期福祉與繁榮，期待與整個工程界共同努力，拓展機會、推動創新，為社會創造更大福祉。（編輯：陳承功）1140509