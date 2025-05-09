桃機減排拚淨零 獲國際機場協會ACA等級四認證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場9日電）桃園機場公司今天表示，因積極減碳排，今年獲國際機場協會頒發機場碳認證等級四，近5年減碳成果，相當於23座大安森林公園1年可吸收的二氧化碳量。

桃園國際機場股份有限公司今天表示，因應全球減碳浪潮致力推動各項碳管理工作，繼2016年取得國際機場協會（ACI, Airports Council International）所頒發的機場碳認證（ACA, Airport Carbon Accreditation）等級二、2019年取得等級三之後，今年4月16日再度獲頒等級四認證，由機場公司副總經理孫宏彬代表領證。

機場公司表示，ACA機場碳認證計畫是由國際機場協會所建立，旨在減少航空運輸對於全球環境及氣候變遷的影響，透過7個級別認證機場減少碳排的努力程度，為國際間唯一被認可的機場碳排放管理標準。

機場公司表示，近年與航空公司、地勤業者及商業店家等夥伴，共同制定碳管理計畫及行動策略，積極合作實踐減排，設施設備面包括優化空調系統、升級綠色照明及強化電梯及手扶梯能效等減碳工程，同時建立低碳管理並獲得國際專業機構認證。

機場公司說，近5年於航廈內累計8877公噸CO2e的減碳成果，相當於減少362萬3265名旅客在機場的碳排量，或23座大安森林公園1年可吸收的二氧化碳量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

機場公司也說，為加速建構永續航空生態圈，攜手航空公司、地勤業者、商業店家等跨領域的85間機場夥伴，合作推動多項減碳方案，例如完善永續航空燃油（SAF）設施設備、優化橋氣橋電作業流程，並積極推動地面運具電動化，提升車輛電動化比例。

機場公司表示，未來將聚焦再生能源發電，提升綠電比例、推動機場循環經濟，提升廢棄物回收率，透過各項友善環境之綠色方案，與機場大聯盟夥伴共同努力。（編輯：林恕暉）1140509