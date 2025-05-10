WSBL國泰締造15連霸 凱拉蟬聯FMVP高呼愛台灣

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（中央社記者陳容琛新北10日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）國泰女籃今天以72比63擊退台元女籃，如願延續15連霸，其中洋將凱拉蟬聯總冠軍賽最有價值球員，她直言很喜歡台灣，但對下季重返WSBL舞台沒有說死。

長年稱霸台灣女籃的國泰，本季在WSBL總冠軍賽面對台元的挑戰，即便首戰落敗情況下，國泰仍連追2場、率先取得聽牌，今天第4戰則在決勝節打出關鍵13比0攻勢，一舉擺脫台元糾纏，最後國泰如願封后，締造15連霸延續「國泰王朝」。

例行賽尾聲才重返國泰的洋將凱拉（Cayla George），在這次總冠軍賽扮演重要角色，並蟬聯總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。國泰總教練鄭慧芸賽後接受媒體聯訪指出，在凱拉確定回鍋後給予時間調整，「歷經上季的配合，以她的經驗值不用花太多時間，很快就能展現滿滿能量。」

即便剛年滿36歲，凱拉仍主宰WSBL賽場，甚至幾乎打滿整個總冠軍賽系列戰，她賽後笑說，很開心再次幫助國泰勇奪冠軍，並直言回到台灣不是為了FMVP，「總冠軍賽會激發我的腎上腺素，不過我很高興終於能夠稍微休息一下了。」

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特別的是，台元洋將瑪麗（Marie Gulich）是因為被凱拉鼓勵，才勇敢選擇跨出舒適圈來台挑戰。凱拉接受中央社採訪時透露，自己真的很喜歡台灣文化，尤其有時候賽後還會收到球迷送的禮物，並打趣表示，「像我老公吃了很多蛋糕、麵包，結果胖了10公斤，很推薦大家過來。」

針對明年是否會再回鍋國泰，凱拉話沒有說死，僅表示Never Say Never，並提到其實也沒有想過本季會重返台灣，「我覺得以我的身體狀況還能再打很多年，所以我們到時候再看看。」（編輯：張雅淨）1140510