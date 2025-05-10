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徐若熙先發美日球探關注 吉力吉撈再見安龍搶勝

2025/5/10 20:31（5/10 20:41 更新）
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中華職棒味全龍隊投手徐若熙（圖）10日在天母主場先發，吸引美、日職至少7隊球探到場，徐若熙最終繳出6.2局無失分好投、無關勝敗。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月10日
中華職棒味全龍隊投手徐若熙（圖）10日在天母主場先發，吸引美、日職至少7隊球探到場，徐若熙最終繳出6.2局無失分好投、無關勝敗。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月10日
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）在美日職至少7隊球探到場關注下，中職味全龍隊投手徐若熙今天主場先發6.2局無失分，無關勝敗；龍隊延長賽10局下由吉力吉撈．鞏冠再見安打以1比0擊敗樂天桃猿。

龍隊24歲投手徐若熙今年球季結束後有望旅外，每次先發出賽都吸引國外球探現場觀賽，今天在天母棒球場先發對樂天桃猿，美職球隊洛杉磯道奇、芝加哥小熊、洛杉磯天使、德州遊騎兵、紐約洋基、坦帕灣光芒隊和日職樂天金鷲等7隊球探到場。

徐若熙開賽連抓8個出局數，直到3局上2人出局後被成晉敲出安打，隨後三振陳晨威，沒讓桃猿隊延續攻勢，4局讓對手3上3下，5局上被首名打者張閔勛敲出安打，接著連抓3個出局數、沒有失分。

徐若熙6局上1人出局後被陳晨威敲出安打，但沒有失分，7局上續投2人出局後，被馮健庭敲出安打退場；總計用100球投6.2局，被敲出4支安打，投出4次三振、沒有四壞保送，無失分，最快球速155公里。

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今天兩隊形成投手戰，9局打完都沒拿分數，延長賽10局上龍隊投手陳禹勳穩守不失分，10局下龍隊靠著吉力吉撈．鞏冠再見安打搶勝，吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP。

吉力吉撈．鞏冠接受主場MVP訪問時表示，延長賽打席沒有想太多，幫助球隊贏球最重要，隊友都全力以赴，也感謝龍迷到場加油；身為隊長的他也提到，希望可以用更多的熱情帶領球隊、一起邁向總冠軍。（編輯：林恕暉）1140510

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