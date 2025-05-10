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公視奇幻輕喜劇「成功路上」 登Netflix排行榜

2025/5/10 18:56（5/10 19:21 更新）
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奇幻輕喜劇「成功路上」由導演吳建新執導，集結王識賢（左）等演員卡司，描繪市井小民在追求財富的過程中，領悟到親情、愛情與友情的價值，重新定義成功二字，前2集上線影音串流平台1週就躋身排行榜第2名。（公視台語台、華視提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月10日
奇幻輕喜劇「成功路上」由導演吳建新執導，集結王識賢（左）等演員卡司，描繪市井小民在追求財富的過程中，領悟到親情、愛情與友情的價值，重新定義成功二字，前2集上線影音串流平台1週就躋身排行榜第2名。（公視台語台、華視提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月10日
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（中央社記者邱祖胤台北10日電）公視台語台與華視聯手推出生活奇幻輕喜劇「成功路上」，前2集上線串流平台Netflix，1週就躋身排行榜第2名。

根據公視台語台今天發布新聞稿，「成功路上」由導演吳建新執導，集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾等演員，深入探討市井小民在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。

劇中李程彬與吳翰林飾演不同年紀的「建中」，「撞到骨灰罈穿越法」、李程彬回到1989年後留在家人身邊等情節，幽默風趣。

除了兩位兒子很會演，兩位媽媽張詩盈與李之勤猶如台灣家長縮影：當小孩打架被通知到校時，一個不論對錯立刻道歉，另一個則盛氣凌人要求驗傷。

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飾演家長會長的李之勤透露，自己揣摩角色那種「壞壞的」、「有心機」的眼神與作為時，便想起好萊塢影后梅莉史翠普在電影「穿著Prada的惡魔」裡的強勢姿態，演起來還滿過癮的。

「成功路上」每週日晚間8時公視台語台、晚間10時華視主頻播出。（編輯：吳素柔）1140510

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