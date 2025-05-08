「魷魚遊戲3」李政宰難忍喪友之痛 決戰李秉憲

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（中央社記者洪素津台北8日電）韓國話題影集「魷魚遊戲」第3季6月27日將上線，主角李政宰飾演的「456號」玩家，將再次被推入殘酷血腥遊戲，走不出喪友之痛的他，將和「001號」的李秉憲展開決戰。

延續第2季震撼人心的結局，「魷魚遊戲」第3季將李政宰飾演的「456號」成奇勳，再次推入殘酷血腥的遊戲核心，並決心徹底摧毀這場人性試煉。不過他仍飽受最親密盟友「390號」玩家的背叛與逝去的創傷糾纏。

李政宰這次將面臨更險峻的挑戰，將和曾化身「001號」潛伏於反抗勢力中的遊戲「負責人」李秉憲決戰，新一輪的險惡挑戰一觸即發。

「魷魚遊戲」第3季新聞稿透露，預告影片中，粉紅守衛抬著一具專為淘汰選手準備的棺材，運往參賽者的休息區。玩家們懷疑地打開箱子，赫然發現李政宰竟躺於其中。

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當李政宰甦醒時，觀眾也隨之被帶入一場嶄新的遊戲；現場有一台巨型扭蛋機緩緩轉動，紅藍球紛紛落下，玩家們拿著球面面相覷，象徵命運即將決定下一關卡，影片的最後更迴盪著嬰兒神祕的啼哭聲，令人不寒而慄，也讓觀眾心存疑惑。

「魷魚遊戲」第3季將於6月27日在Netflix上線。（編輯：吳素柔）1140508