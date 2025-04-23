MIC調查：OTT訂閱戶每月花323元 Netflix居冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）資策會今天發布「台灣影音觀看行為調查」，高達75%用戶有付費訂閱的習慣，訂閱平台前5名為Netflix（51%）、Disney+（23%）、愛奇藝（10%）、Hami Video（8%）與LINE TV（4%），而串流用戶每月平均花費金額為新台幣323元。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布2025年「台灣影音觀看行為調查」，社群媒體平台（75%）為網友觀看影音最普遍的管道，然而線上串流平台、傳統電視觀看比例各為72%，電影院觀影比例53%。

調查跟過去一年相比出現明顯變化，串流、社群平台影音觀看比例大增，53%網友增加觀看線上串流、48%增加觀看社群影音，而傳統電視整體減少12%。

資策會MIC產業分析師洪齊亞分析，隨著線上串流成為主流，市場已有「串流獨家首映或院線、串流同步上映」模式，赴電影院觀影逐漸轉向人際社交活動，除此之外，大規模製作、預告片吸睛也是吸引觀眾前往電影院觀影的關鍵。

針對線上串流平台，調查顯示，2024年觀看串流影音的用戶曾使用的前5大平台，由Netflix（65%）奪冠，其次依序為Disney+（36%）、愛奇藝（35%）、LINE TV（29%）與Hami Video（16%）。

資策會MIC也調查串流用戶的訂閱行為，高達75%用戶有付費訂閱的習慣，訂閱平台前5名為Netflix（51%）、Disney+（23%）、愛奇藝（10%）、Hami Video（8%）與LINE TV（4%），吸引用戶付費訂閱的前3名原因為「有想看的內容、價格實惠、有豐富選擇」。

洪齊亞分析，串流市場先行者明顯占據優勢，顯示用戶在習慣平台後轉移的不易，且多數付費訂閱者採取「主力訂一個平台、偶爾搭配第二個平台」策略，可同時滿足三大訂閱動機的平台更可能成為首選。

針對串流用戶的訂閱金額與共用帳號行為，資策會MIC調查顯示，最多數的訂閱戶訂閱數量為1到2個平台，且每月平均花費金額323元，每月花費500元以上的訂閱戶則占18%。此外，台灣串流訂閱戶近一年有增加訂閱費用者占14%，最多數的訂閱戶在訂閱費用的變化持平（75%）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對共用帳號，調查顯示，高達79%訂閱戶採取共用，且3到4人共用比例最高（42%），有63%是與同住親友共用、24%與非同住親友共用，另有13%是混合共用。

調查期間為2024年第4季，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：翟思嘉）1140423