無懼經濟挑戰 Netflix財報優於預期
2025/4/18 11:54
（中央社舊金山17日綜合外電報導）串流影音服務商Netflix今天公布季度財報，表現略優於分析師預期，並表示在美國總統川普的貿易戰撼動整體經濟之際，Netflix將持續專注於自身可控領域。
法新社報導，Netflix宣告「2025年有好的開始」，今年第1季營收達105億美元，獲利為29億美元。
根據Netflix說法，營收成長歸因於訂閱與廣告收入的上升，以及某些支出時間點的安排帶來有利效果。Netflix盤後股價上漲近3%。
市場研究公司eMarketer資深分析師貝尼斯（Ross Benes）表示：「關稅政策的不確定性對許多產業造成破壞，並將使娛樂製作變得更加昂貴。」
「不過，Netflix預計至少在初期將比多數競爭對手更能承受壓力，主因對廣告收入的依賴較低，以及用戶退訂率在同業中表現較佳。」
Netflix共同執行長皮特斯（Greg Peters）在財報電話會議中告訴金融分析師，Netflix正密切關注消費者的感受，以及整體經濟走向。
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Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）說：「我們將繼續專注於可控的領域，而提升Netflix的價值是其中關鍵的部分。」
薩蘭多斯表示，Netflix在內容方面的開支大部分集中在美國，但同時也在約50個國家製作原創節目或電影。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140418
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