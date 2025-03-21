Netflix英劇「混沌少年時」熱播 探討青少年厭女犯罪

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）Netflix新上架熱門影集「混沌少年時」講述一名13歲英國男孩因涉嫌犯下駭人罪行而遭逮捕的故事。這齣劇加深許多家長的焦慮，擔心年輕人在網路上受到有毒及厭女價值觀影響。

法新社報導，這部由好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）擔任監製的犯罪影集在英國引發廣泛討論，就連英國首相施凱爾（Keir Starmer）也告訴國會，他在家裡和孩子們一起追這齣劇。

「混沌少年時」（Adolescence）講述男孩傑米（Jamie）的故事。當武裝警察在黎明時分破門進入傑米位於郊區的家並將他逮捕，他的家庭從此陷入混亂。

根據美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety），這部3月13日播出的4集迷你影集，上架頭4天便獲得2430萬觀看次數，使「混沌少年時」成為Netflix的3月10日至16日當週熱門影片。

整部影集縈繞著一個問題：這個外表猶如天使的男孩，真會犯下如此野蠻的罪行嗎？

影片來源：Netflix Taiwan

對於年輕人犯下一連串駭人的持刀犯罪案件，以及美國爭議網紅安德魯．泰特（Andrew Tate）等人發表厭女言論，許多人日益感到不安，促使這部影集引起觀眾共鳴。

「混沌少年時」凸顯了特定男性的「非自願獨身者」（incel）文化，以及社群媒體如何談論這個文化。這些男性認為自己對異性沒有吸引力，並對異性心懷仇恨。

英國「每日郵報」（Daily Mail）提出這樣的問題：「你的兒子是一顆青少年定時炸彈嗎？」每日郵報建議家長注意孩子一些跡象，例如花更多時間獨自待在房裡，或過度在意自己的社群媒體追蹤人數。

「混沌少年時」共同編劇索恩（Jack Thorne）表示，他們為進行研究必須「深入網路最黑暗的角落」，「不需花很長時間就能接觸到，而孩子們正受到這種東西汙染」。他呼籲政府採取行動。

倡議組織Men at Work創辦人康洛伊（Michael Conroy）指出，他「非常、非常高興」這部影集成為熱門話題。這個組織致力協助教師和社工與年輕男性建立互動，並解決性別歧視問題。

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康洛伊認為這齣劇非常精采，既有助教師和家長善用，也能開啟必要的對話。

但康洛伊也提醒，如果這些討論變成批評，就無法產生「建設性對話」。他說如此一來，「我不認為會有很多男孩或年輕男性參與討論，因為他們會覺得自己受到攻擊。」（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140321