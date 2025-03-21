浪人47導演涉詐Netflix逾3.6億 買豪車玩加密貨幣

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）好萊塢導演卡爾林區（Carl Rinsch）當年以執導電影「浪人47」（47 Ronin）聞名，如今他被控為串流媒體Netflix製作科幻劇集，卻將1100多萬美元的資金揮霍己用。

法新社報導，聯邦檢察官表示，卡爾林區自串流媒體巨擘Netflix挪用1100多萬美元（約新台幣3.6億元）資金，並揮霍於豪華名車與加密貨幣上。他本週因電信詐欺與洗錢罪名遭到起訴，若罪名成立，恐面臨數十年監禁。

這位47歲的導演曾因執導2013年由基努李維（Keanu Reeves）主演的奇幻動作電影「浪人47」聞名。卡爾林區的起訴書已提交紐約聯邦法院並於18日公布，他也於當天被捕。

聯邦調查局（FBI）助理局長巴克斯奇斯（Leslie Backschies）在聲明中表示：「卡爾林區涉嫌從一個知名串流媒體平台竊取超過1100萬美元，用於奢侈購物與個人投資，而不是用來完成他所承諾的電視影集。」

儘管起訴書並未提到Netflix的名稱，但先前有報導稱卡爾林區曾與Netflix就一部計劃中的影集發生爭執，劇集最初名為「白馬」（White Horse，暫譯），後更名為「征服」（Conquest，暫譯）。

起訴書稱，劇集原本聚焦於一名科學家，他創造一群強大的複製人，「他們被放逐到巴西一座城市的封閉區域，複製人在圍牆內開始開發先進技術，並與人類和彼此發生衝突」。

卡爾林區當初提供「6集短劇」劇照，顯然是為宣傳而完成。他最終與Netflix達成協議，要製作整季劇集。

起訴書稱雙方協議是在「2018年左右」達成。Netflix在2018年到2019年串流媒體熱潮的巔峰期，為這部劇集製作支付「約4400萬美元」。

這些資金被轉移到卡爾林區的製作公司，而他要求Netflix追加提供1100萬美元來完成拍攝的計畫也獲批准，但卡爾林區涉嫌迅速透過多個帳戶將這筆錢轉移到個人用途。

據稱，卡爾林區拿這筆錢購買奢侈服飾與家具、一台法拉利（Ferrari）與5輛勞斯萊斯（Rolls-Royces）名車、在股票市場進行可疑交易、投資加密貨幣，並聘請律師控告Netflix和處理他的離婚事宜。

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巴克斯奇斯表示：「聯邦調查局將繼續追查任何試圖欺騙企業的個人。」

當法新社就此事聯繫Netflix時，Netflix拒絕發表評論。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140321