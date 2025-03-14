全聯攜魷魚遊戲拚品牌年輕化 全支付註冊數大增95%

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（中央社記者曾智怡首爾14日電）拚品牌年輕化，全聯去年底砸新台幣上千萬行銷預算，與Netflix原創韓劇「魷魚遊戲2」線上線下全面合作；其中，位於松菸的「全聯魷戲中心」體驗館活動期間帶動全支付註冊數大增95%，又以20到30歲占比最高。

全聯近年積極耕耘年輕客群，2024年底攜手Netflix推出「全聯經濟魷戲」，除了獨家聯名商品開發外，也推出以PX Pay／全支付在門市互動遊戲，以及「全聯魷戲中心」體驗館等一系列活動，目的是藉由活動提升APP黏著度，整體行銷活動預算達上千萬。

根據全聯統計，影集上映日創下單日流量超過3萬人遊玩，活動期間重複遊玩人次超過80萬人，PX Pay整體日活躍人次受遊戲帶動上升近3%。體驗館近1個月活動期間全支付註冊數成長95%，其中新增會員又以20到30歲占比最高。

全聯表示，活化消費者持續打開APP互動、進一步驅動消費，將是未來會員經營關鍵。隨著PX Pay擁有超過千萬會員，今年APP預計將進行改版，推出結合消費者購物需求並兼具生活化的功能，強化使用體驗並提升會員對APP的黏著度。

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全聯行銷部協理劉鴻徵說明，過去PX Pay APP只有在支付時會打開，因此盼增加支付以外功能，例如生活誌代購清單，根據會員購買習慣，提醒「該補貨了」，另考量主要客群婆媽是家庭經濟掌握者，預計推出記帳本，增加打開APP頻率，此外，也會投放符合會員消費偏好的折價券，以促進更多導購機會。

全支付補充，繼2024年中歡慶會員數突破500萬，攜手唱跳天團Energy造勢，年底結合魷魚遊戲、跨年等活動推出一系列宣傳，除了用戶輪廓已逐漸年輕化，2024下半年外通路代理收付交易金額也較上半年成長116%。（編輯：林家嫻）1140314