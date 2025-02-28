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張鈞甯「化外之醫」飾腦麻兒母 展現母愛力量

2025/2/28 18:15
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（中央社記者洪素津台北28日電）演員張鈞甯在新戲「化外之醫」飾演腦麻兒的母親，為此她做足了功課，也才懂得「這些孩子沒有比別人不好，只是比別人慢」，這不僅打動了她，也讓她在戲中展現母愛的力量。

國際醫療犯罪影集「化外之醫」深入探討社會問題，如非法醫療與移工困境，影集透過角色的遭遇揭示台灣醫療人手不足的現實，以及失聯移工群體面臨的困境，然而更值得一提的是角色之間真摯的的親情、愛情互動。

張鈞甯在劇中展現無比堅韌的母愛，為了貼近角色，她與腦麻兒的家長進行了深入的訪談。她透過劇組分享：「腦麻兒的家長談及孩子時，真摯的情感令人感動。曾有一位家長寫了一封長長的簡訊給我：『我們沒有比別人不好，我們只是比別人慢』，這句話深深打動我。」

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而和張鈞甯有大量對戲的越南影帝連炳發，飾演越南頂尖整形外科醫生，為了籌措母親龐大醫療費並就近照顧母親，不得不來台充當醫院清潔工，暗地裡在外私接移體修復的工作，也因飾演人力仲介的楊一展牽線，開始為台灣的失聯移工提供醫療幫助。

「化外之醫」於3月8日起每週六晚間9時在公視播出，每次播出2集，共11集；同日晚上10時（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。（編輯：龍柏安）1140228

張鈞甯
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