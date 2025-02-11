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林予晞新戲揭露週刊記者日常 揪觀眾一起找凶手

2025/2/11 18:33（2/11 19:01 更新）
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演員林予晞（圖）在新戲詮釋資深記者，在劇中追查女星婚變家暴新聞，揭露週刊記者的日常生態。（鏡文學提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月11日
演員林予晞（圖）在新戲詮釋資深記者，在劇中追查女星婚變家暴新聞，揭露週刊記者的日常生態。（鏡文學提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月11日
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（中央社記者洪素津台北11日電）演員林予晞在新戲詮釋資深記者，揭露了週刊記者的日常生態，她更帶著王渝萱所飾演的菜鳥記者追獨家，沒想到王渝萱首集開始不到2分鐘就「領便當」，林予晞盼和觀眾一起探討蛛絲馬跡找凶手。

林予晞在新戲「死了一個娛樂女記者之後」中飾演的資深記者，她帶著王渝萱所飾演的菜鳥記者追獨家，影集才開始沒多久2人便盯上由李千娜客串演出的知名女星婚變家暴新聞，甚至直接殺到劇中李千娜角色的飯店，說服被打得鼻青臉腫的她接受訪問，精采橋段闖出收視佳績。林予晞透過新聞稿點出這部劇其實就是「女性的串連」，「大家在這個（劇情的）羅生門裡面聯合起來，一起面對困難和壓迫」。

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而戲裡戲外都是本劇開心果的王渝萱，首集開始不到2分鐘就「領便當」，後面許多幕都是躺著出現，她談到，不管是影集或原著小說的版本，角色的死都很吸引她，也呼籲觀眾持續鎖定，「希望大家可以一直關注，找到誰是殺害我的真凶！」

「死了一個娛樂女記者之後」是台灣首部以娛樂記者為題的懸疑犯罪影集，該劇每週六晚間9時在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出2集，晚間10時在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架。（編輯：李亨山）1140211

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