「膽大黨」動畫受歡迎 聲優：盼幽靈存在能再見故人

（中央社記者王寶兒台北8日電）日本人氣動畫「膽大黨」去年開播，男、女主角篤信外星人及幽靈存在，進而相識展開冒險，聲演女主角的聲優若山詩音今天說，她也希望幽靈真的存在，如此也許能再見到過世的人。

「膽大黨」由日本漫畫家龍幸伸創作，並在2021年起連載至今，曾在2022年獲得日本全國書店店員推薦漫畫榜首。故事主角為相信幽靈存在的女高中生小桃，還有堅稱外星人存在的高中生厄卡倫，2人為反駁對方而展開探險，卻不料因此真的碰上外星人與幽靈，合作共渡難關之際，也對彼此產生曖昧情愫。

若山詩音今天於台北國際動漫節舉辦見面會，會前接受媒體聯訪，她透露自己與聲演角色小桃一樣屬於「幽靈派」，她說，如此才能見到過世的人，而「隨興」也是她與小桃的共通點，生活習慣接近，像是在家裡會非常放鬆，「坐沒坐姿那樣。」不過小桃所擁有的自信、積極卻是她沒有的，這是她因角色得來的一大收穫。

在第1季動畫中有許多打鬥橋段，若山詩音透露，戰鬥戲對她來說是全新挑戰，她還會看畫面上身體哪些部位被攻擊，搭配詮釋相對應的聲音，做出最為準確的表演，也會運用原著漫畫來補充對故事的理解，像是在與靈媒奶奶、厄卡倫一起吃螃蟹時，便參考了漫畫內容。

粉絲見面會上，若山詩音也一連示範了4段動畫片段，有戰鬥戲、吵架拌嘴還有與奶奶道歉的嚴肅對話，肢體也因應不同情緒而充滿細節，例如當小桃在拌嘴做鬼臉，她在配音過程中也跟著做出鬼臉，揣摩角色腔調。

透過 Google News 追蹤中央社

若山詩音害羞地說，在粉絲面前配音非常緊張，「因為我在配音時姿勢都會變得怪怪的，會動來動去，很害羞。」粉絲則高喊「卡哇伊」予以回報，讓她開心以中文道謝，直呼是有粉絲熱情為她加油，所以才能完成現場演出。

10日是若山詩音的生日，200名台灣粉絲在今天見面會上獻上驚喜，以日語向她高喊「生日快樂」，讓她開心不已，她表示，她很謝謝台灣有這麼多熱愛「膽大黨」的朋友，很開心看見有這麼多粉絲願意前來，也請大家期待第2季「膽大黨」的播出。（編輯：龍柏安）1140208

人氣動畫「膽大黨」中女主角聲優若山詩音（左）應邀來台參與2025台北國際動漫節，8日熱鬧舉辦見面會，與台灣粉絲相見歡。（木棉花提供）中央社記者王寶兒傳真 114年2月8日