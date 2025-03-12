IU新戲搭檔朴寶劍共患難 回憶為當歌手放棄升學：選擇是對的

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員IU、朴寶劍主演韓劇「苦盡柑來遇見你」，IU在劇中就算成為母親也不曾忘記當詩人的夢想。戲外IU同樣追夢，她在19歲時為當歌手放棄升學，到現在仍確信自己的選擇是正確的。

IU（李知恩）、朴寶劍搭檔主演最新韓劇「苦盡柑來遇見你」，該劇呈現1960年代濟州島的生活模樣，透過四季變換，描繪出兩人的人生經歷。

劇情充滿鄉土氣息，也有深刻的情感刻畫，導演金湲錫說：「我們希望這部影集可以讓所有世代的觀眾一同參與，我們把這部影集奉獻給上個世代的爸媽，但也期待現在的青少年與壯年都能夠有共感。」

IU、朴寶劍宣傳新劇，日前接受台灣媒體訪問。劇中IU堅定目標前進，就算成為母親也不放棄成為詩人的夢想，但在那個年代連求學都是難題，還只能被迫去工廠上班，這讓IU感觸很深。

IU分享自身經歷，19歲時她為了當歌手放棄繼續念書，「現在想想，雖然爸爸媽媽那時為此傷心，但我覺得自己不是讀書的料，專心工作是對的選擇」。

朴寶劍坦言面臨過歌手和演員的選擇，沒想到拍戲過後知名度大幅提升，現在一邊忙碌演藝事業，一邊回頭補完碩士學業。拍攝這部劇時還同時接演音樂劇以及準備論文，為此他特別感謝劇組的諒解。

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金湲錫在記者會上分享，花了很多心力在這部作品上，希望除了哭點以外，也有很多幽默、充滿笑點的地方讓大家可以細細品味。

「苦盡柑來遇見你」7日起每週上線4集，配合春夏秋冬四季變化，並與角色們一起成長。（編輯：張雅淨）1140312