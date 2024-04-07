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IU台北小巨蛋開唱秀對戒 寵粉喊：讓我更有力量了

2024/4/7 22:50（4/7 23:01 更新）
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韓國歌手IU（李知恩）睽違5年再度來到台灣開唱，7日在台北小巨蛋迎來最終場，寵粉的她特地準備國語曲目，唱完還詢問歌迷自己唱得如何。（EDAM娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月7日
韓國歌手IU（李知恩）睽違5年再度來到台灣開唱，7日在台北小巨蛋迎來最終場，寵粉的她特地準備國語曲目，唱完還詢問歌迷自己唱得如何。（EDAM娛樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年4月7日
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（中央社記者洪素津台北7日電）韓國歌手IU（李知恩）連2天在台北小巨蛋開唱，寵粉的她今天除用中文表達對歌迷的感謝，也戴上粉絲為她準備的情侶對戒，開心喊：「戴上讓我更有力量了。」

IU第二天開唱依舊活力十足，3分鐘的中文問候讓現場粉絲尖叫連連，IU驚喜直呼：「這就是我夢寐以求的氣氛，其實我昨天已經有點嚇到了，但你們今天怎麼這麼厲害啊。」IU也寵粉無極限，安可曲增加到5首歌，讓歌迷值回票價。

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演唱會到了中後段，IU突然秀出手上鑽戒，表示在休息室看到粉絲幫她準備的「台北情侶戒指」，心想一定要戴出來給大家看。IU說：「這是只有在這裡戴的戒指喔。戴著這個讓我更有力量了，我會珍藏戒指的」，讓現場粉絲相當感動。

IU睽違5年再度來到台灣開唱，爆場紀錄持續，這2天共吸引近2萬人進場，IU也替海外歌迷謀福利，一定會準備當地歌曲，這次台北站巡演特地演唱團體告五人「唯一」曲目，咬字、情緒都很到位，唱完還問歌迷唱得如何，笑說：「謝謝，我真的很努力，有做得好嗎，比昨天還緊張，但我比昨天更專心地唱了。」現場歌迷用力嘶吼給予鼓勵。（編輯：蕭博文）1130407

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