是枝裕和「嬰兒轉運站」闖坎城 IU獲宋康昊稱讚落淚

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（中央社記者王心妤台北22日電）日本導演是枝裕和新作「嬰兒轉運站」與韓星宋康昊、李知恩（IU）等人合作，入選2022坎城影展競賽片。宋康昊稱讚IU當媽媽的演技，讓她感動落淚說：「我還打電話向父母炫耀。」

「嬰兒轉運站」台灣片商發布新聞稿表示，是枝裕和曾以「小偷家族」摘下坎城影展金棕櫚獎，新作「嬰兒轉運站」（Broker）再度入選坎城影展競賽片。

是枝裕和表示，「嬰兒轉運站」克服語言隔閡與文化差異完成，獲得好評是對全體工作人員和演員的肯定，感謝能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下能繼續拍攝電影。

談到電影主題，是枝裕和表示，日本與韓國都有類似文化，「本作圍繞著被託付在嬰兒保護艙的孩子身邊的善意與惡意，以及有著各種苦衷的人們同行的旅程，是部緊張刺激、令人感到刺痛又悲傷的作品。」

宋康昊肯定演員IU、裴斗娜及李周映的演出，其中IU跟警察對話的戲，宋康昊認為IU傳遞出真心與情感，「我非常驚訝，那必須傳達角色各種情感，但她展現完美演技，我還另外把她叫到一旁稱讚她，真的覺得厲害。」

IU表示，有次看到宋康昊結束拍攝仍在一旁觀看，沒想到對方是特別留下來看自己的表現。IU也說，獲得宋康昊稱讚並看著他搭車離開，就像是電影畫面般令人印象深刻，「我還流下眼淚，也打電話向父母炫耀。」

「嬰兒轉運站」將於6月24日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110522