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厭女仇男言論無所不在 范雲推性平教育2.0

2025/3/6 14:13（3/6 14:31 更新）
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范雲（中）6日與饒舌歌手楊舒雅、嘉義女中學生楊沐晴、建中學生曾敬堯等人在立法院舉行「厭女與仇男的數位時代，性平教育如何改革？」記者會。中央社記者林敬殷攝 114年3月6日
范雲（中）6日與饒舌歌手楊舒雅、嘉義女中學生楊沐晴、建中學生曾敬堯等人在立法院舉行「厭女與仇男的數位時代，性平教育如何改革？」記者會。中央社記者林敬殷攝 114年3月6日
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（中央社記者林敬殷台北6日電）三八婦女節將至，民進黨立委范雲今天與饒舌歌手楊舒雅等人舉行記者會，宣示推動性平教育2.0。他們表示，即使性平教育法已施行21年，但厭女仇男言論仍無所不在，呼籲性平課程必須納入台灣男性經驗對話、性平納入師培必修，以及全齡性平教育。

范雲今天上午與楊舒雅、嘉義女中學生楊沐晴、建中學生曾敬堯及性別平等教育協會在立法院舉行「厭女與仇男的數位時代，性平教育如何改革？」記者會。

范雲表示，從台大經濟系正副會長選舉政見「A罩杯以下女生國防必修2學分」的歧視言論，明星男校揪團買麥當勞高喊「沒有女權世界真好」、饒舌歌手嗆聲女網友事件等，在在顯示數位時代下的厭女情節，是台灣性平教育正面臨的挑戰。

范雲說，由於缺乏男性成長經驗對話，現在男性覺得「性別已經很平等」了，為什麼還一直談促進女權，再加上教師為獲得性平知能，導致教育現場難以解惑疑問，加深學生對性別平等的排斥，最後成長為所謂「厭女」的男性。

范雲指出，現在是台灣性平教育推向2.0的重要時刻，呼籲應從性平課程應納入台灣男性經驗對話、性平納入師培必修以及全齡性平教育等三面向著手，才能真正消滅「厭女仇男」。

楊舒雅說，現行大學端幾乎沒有性平教育可言，使得眾多性別事件往往淪為對立與仇恨，厭女言論在音樂界也屢見不鮮，尤其當社會長期習慣女性安靜，一旦女性開始發出聲音，就會被認為有攻擊性。雖然她對現今社會撕裂的對話現況感到不樂觀，但仍呼籲支持此議題的人必須持續發聲，讓社會持續意識到此種聲音存在，總有一天才有對話與理解的可能性。

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曾敬堯表示，從身為建中學生的角度來看，如果成長過程較早遭遇挫折，往往會在明星高中氛圍下自我膨脹，再加上以自由為傲的校風，促使學生覺得開玩笑不受拘束。當男學生公開發表厭女言論時，與其專注於抨擊特定發言者或學校，更應該思考教育體制及社會氛圍是否對性平教育有所忽略。

楊沐晴說，要改善厭女仇男言論須從教育著手，目前校園的性平教育尚停留在健教課解構生理差異，或公民課有關同工不同酬、家務勞動價值等層面，無法回應當代更複雜的性別課題。她贊同教師培育納入當代重要的性平議題，達成新課綱訴求的融合式教學，性平價值才能在教育體系中真正落實。（編輯：翟思嘉）1140306

范雲
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