首批直接換裝勇鷹高教機學員 全員通過獲單飛臂章

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（中央社記者吳書緯台北10日電）空軍戰機飛行員的訓練由「3階段、3機種」精進為「3階段、2機種」，首批完成T-34C初級教練機訓練，直接換裝勇鷹高教機的空軍飛行學員班隊，以「全員通過」單飛測驗成績在昨天獲頒單飛臂章，展現新一代空軍飛行員的發展潛力。

空軍過去是以「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」模式訓練戰機飛行員，飛行學員先在「基本組」以T-34C初教機進行基本飛行訓練，隨後同樣在岡山基地「戰鬥組」接受AT-3高教機的分科訓練，再到志航基地「部訓組」以F-5戰機進行進階戰鬥飛行訓練，完訓後依成績及個人意願分發至各戰鬥機聯隊。

F-5戰機自2023年底卸下部訓機任務後，勇鷹高教機先擔綱起「部訓組」的飛行訓練任務，AT-3高教機暫時仍負責戰鬥組階段的訓練任務，而隨著勇鷹高教機陸續交機，空軍戰機飛行學員的養成，目前已在戰鬥組階段直接換裝勇鷹高教機，達成空軍設定的「3階段、2機種」目標，而目前負責培育新一代戰機飛行員的單位則是空軍飛行訓練指揮部。

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根據軍聞社報導，空軍飛行訓練指揮部昨天舉行112-乙班單飛臂章暨證書頒授典禮，由指揮官主持，並親自為學員掛上單飛臂章，恭賀全體學員順利通過單飛測驗，完成階段性訓練目標，邁出飛行生涯的重要一步。

空軍表示，作為首批自T-34型機直接換裝勇鷹高教機的班隊，學員們憑藉堅定意志與努力，克服重重挑戰，順利達成「全員通過」單飛測驗的重要里程碑，展現出空軍健兒堅強毅力與專業精神，也凸顯新一代飛行員堅實的戰力與發展潛力。（編輯：翟思嘉）1140510