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澎恰恰登藍寶石傳承秀場 92歲林沖驚喜現身

2025/5/10 19:32（5/10 19:41 更新）
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資深藝人澎恰恰（右）與兒子皮皮（左）10日合體現身高雄流行音樂中心，晚間兩人攜手在高雄「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會中演出歌中劇。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日
資深藝人澎恰恰（右）與兒子皮皮（左）10日合體現身高雄流行音樂中心，晚間兩人攜手在高雄「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會中演出歌中劇。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日
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（中央社記者洪素津高雄10日電）主持人澎恰恰、陳亞蘭今領軍18位巨星登「藍寶石」演唱會，澎恰恰近日深陷欠債風波又逢好友離世，但他說傳承秀場是眼下最重要事。92歲「鑽石歌王」林沖則驚喜現身觀看演唱會。

高雄流行音樂中心今明2晚推出「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」演唱會，由金鐘主持人澎恰恰與「金鐘視帝」陳亞蘭攜手主持，領軍群星再掀秀場風華。

有趣的是，「鑽石歌王」林沖與資深藝人康弘現身觀眾席，星光加持藍寶石舞台。92歲的林沖感性分享：「藍寶石代表我們那個年代的夢想和榮耀，看到它延續下去，真的很感動，能與大家一起見證這麼精彩的演出，真的是一大幸福」。

演出前，澎恰恰和兒子皮皮接受媒體訪問，而澎恰恰近來深陷債務風波，昨天甚至被債主開記者會指控，澎恰恰坦言現在眼下最重要是秀場演唱會，「以前秀場留下來的主持人都快要不見了，現在有機會傳承就要盡力」。

澎恰恰除了有欠債風波，更遭逢節目製作人、好友離世，他坦言這兩天外界衝擊很大，但會努力讓自己不受影響，主持人就是要有抗壓性，「主持20年前的經驗，我的心情都要擺在後台，上台就是一切奉獻給舞台」。

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澎恰恰表示，債務相關問題都交給經紀人處理，最近的生活就跟8點檔一樣曲折離奇，「經紀人都讓我安心工作 ，數字（欠債金額）不知道，他希望我專心做事、工作，之後我就會面對現實，但其實我花費也很低，目前生活是沒問題的」。

另外，陽帆也是演唱會表演者之一，他受訪表示，很難得以歌手身分參加，又可以看到秀場的傳承演唱會很開心。他也分享，自己以前主持比較不會存錢，開玩笑說輸掉很多，現在則有在美國置產，已經漲了1倍。（編輯：吳素柔）1140510

「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會10日起一連2天在高雄流行音樂中心登場，藝人陽帆（圖）參與首日演出，會前受訪笑稱難得以歌手身分參加，很開心能看到秀場傳承的演唱會。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日
「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會10日起一連2天在高雄流行音樂中心登場，藝人陽帆（圖）參與首日演出，會前受訪笑稱難得以歌手身分參加，很開心能看到秀場傳承的演唱會。（高雄流行音樂中心提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月10日
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