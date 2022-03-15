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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄羅斯令核武部隊高度警戒 UN秘書長：令人不寒而慄

2022/3/15 09:47（3/15 09:50 更新）
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（中央社紐約聯合國總部14日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國總統蒲亭下令核武部隊進入高度警戒。聯合國（UN）秘書長古特瑞斯今天對此發聲警告，形容這是「令人不寒而慄的發展」。

古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「核衝突的可能性在昔日難以想像，如今又回到可能會發生的地步。」他再次呼籲立刻停止敵對行動。

蒲亭（Vladimir Putin）在上月底表示，俄羅斯的核子嚇阻部隊應進入高度警戒；此語引發外界疑慮，擔心俄羅斯入侵烏克蘭最後會引爆核戰。美國官員當時表示，美方認為目前沒有理由改變核武警戒層級。

在20世紀冷戰之後，美俄是目前存有最多核彈頭的國家。上世紀大半時候全世界因為冷戰處於分裂局面，即西方陣營對抗蘇聯及附庸國。

歐洲最大核電廠、烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠本月初在俄軍攻占期間發生大火後，古特瑞斯也曾要求保護核子設施安全與保安。

古特瑞斯說：「該是停止對烏克蘭人民散播恐懼，採取外交與和平途徑的時候了。」

他並表示，聯合國將進一步從中央應急基金（Central Emergency Response Fund）提撥4000萬美元，以加強對烏克蘭人道援助。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110315

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