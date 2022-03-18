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俄羅斯入侵烏克蘭
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BBC：蒲亭致電土耳其總統 對烏克蘭停戰開出條件

2022/3/18 12:48（3/18 13:20 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（圖）17日致電土耳其總統艾爾段，透露俄方對於與烏克蘭達成和平協議所提出的條件。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯總統蒲亭（圖）17日致電土耳其總統艾爾段，透露俄方對於與烏克蘭達成和平協議所提出的條件。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯總統蒲亭17日下午致電土耳其總統艾爾段，透露俄方對於與烏克蘭達成和平協議所提出的確切要求。

報導說，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）在場旁聽這通電話。他受訪時表示，俄方訴求分成兩大類。

根據卡林說法，第1類有4項要求，首要是烏克蘭保持中立，不應申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

此類中的其他訴求似乎多是為了挽救俄羅斯顏面，包括烏克蘭必須解除武裝，以確保不對俄羅斯構成威脅。烏克蘭還必須保護境內說俄語者，以及俄方所謂的「去納粹化」。

卡林認為，第2類要求相對棘手。蒲亭（Vladimir Putin）在電話中表示，他要在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當面談判後，才有可能就這些議題達成協議。澤倫斯基先前已表示他準備好與蒲亭坐下來談。

卡林沒有具體說明這些議題細節，僅說涉及烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區和克里米亞（Crimea）地位問題。

雖然卡林未詳細說明，但假設俄羅斯要求烏克蘭政府放棄上述烏東領土，將會引起巨大爭議。

另一項假設是俄羅斯將要求烏克蘭正式承認克里米亞屬於俄羅斯。俄羅斯2014年併吞克里米亞，烏克蘭恐怕很難嚥下這口氣。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110318

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