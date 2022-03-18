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烏克蘭提集體安全協議 由安理會五常＋土德擔保

2022/3/18 03:58
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（中央社記者何宏儒安卡拉17日專電）土耳其外長卡夫索格魯今天與烏克蘭外長庫列巴會談後表示，烏克蘭提出由聯合國安全理事會5個常任理事國、土耳其和德國，作為未來與俄羅斯可能協議的擔保國。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、今天在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談。

他與庫列巴閉門會談後告訴記者：「烏克蘭提出聯合國安全理事會5個常任理事國、土耳其和德國參與的集體安全協議。」卡夫索格魯表示，分別走訪俄、烏兩國後，「增加了」他對於達成停火的希望。

他還說：「我的理解是，俄羅斯聯邦對此不表反對，可能會接受這樣的提議。」安理會5個常任理事國包括英國、中國、法國、俄羅斯、美國。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，再度提出主辦蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談的建議。

土耳其總統府通訊署在聲明中指出，艾爾段強調，為使俄、烏就特定議題達成協議，兩國領導人有會面必要。他也重申開闢人道走廊讓平民逃離戰爭的必要性。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，卡夫索格魯今天與庫列巴會談後表示：「我們將會再次在安塔利亞（Antalya）歡迎兩位外長。但我們認為，現在是為烏克蘭和俄羅斯領導人會面作好準備的時候了。」

拉夫羅夫、庫列巴10日曾在土耳其安塔利亞會面，為俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商危機。會談結果在停火議題上毫無進展。

卡夫索格魯指出，土耳其也就蒲亭、澤倫斯基進行面商一事與莫斯科聯繫，但他說俄、烏領導人何時能夠見面「很難說」、「得由他們決定」。

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土耳其是烏克蘭在這場衝突中，來自北大西洋公約組織（NATO）盟國的重要支持，不僅對基輔提供武裝無人機，並且對軍艦關閉博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），使俄羅斯軍艦無法從地中海進入黑海。

不過，土耳其脆弱經濟高度仰賴來自俄羅斯的天然氣供應和觀光收入，早已表明不會加入西方國家制裁俄羅斯行列。（編輯：楊昭彥）1110318

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